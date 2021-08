Accidente del Metro: Hemos otorgado viviendas y becas, sostiene gobierno de CDMX

México.- El gobierno de la Ciudad de México (CDMX) ha informado la entrega de ayuda a las víctimas de la Línea 12 del Metro, entregando más de:

Incluso, Armando Ocampo, Comisionado Ejecutivo de Atención a Víctimas (CEAVI), recalcó que se ha tenido comunicación constante con todas las víctimas de la Línea 12.

Acudiendo no solo a sus casas sino también a los hospitales para evitar dejar en desamparo a ninguna persona, subrayo Armando Ocampo.

A través de redes sociales, la jefa de gobierno de la CDMX, Claudia Sheinabaum expreso que su compromiso es devolver la Línea 12 del Metro a la capital.

Claudia Sheinabaum también añadió que se están atendiendo a las víctimas y que habrá un informe especial por parte de la Comisión de Víctimas de la Ciudad de México.

Así como también por parte del secretario de Obras y Servicios y de la secretaria de Protección Civil sobre los avances.

De esta forma, Claudia Sheinabaum se comprometió a dar a conocer la manera en la que se va a rehabilitar la Línea 12 , en su tramo elevado como en el subterráneo.

No obstante, familiares de las víctimas y personas que resultaron lesionadas por el desplome de la Línea 12 del Metro han asegurado que no son atendidos de forma permanente.

Puesto que “es falso” que la jefa de gobierno o alguna autoridad en especial esté en contacto con ellos para atender sus necesidades.

Además, denuncian que se les ha dejado de dar medicamentos por denunciar la falta de atención ante los medios de comunicación.

Una de las víctimas que ha decidió denunciar públicamente ha sido, Adriana Galván, quien detalla que el gobierno de la CDMX no le puedo proporcionar ni siquiera un bastón.

“Mis terapias es en lo único que me han apoyado, de ahí en fuera no me han dado medicamentos. Este bastón es donado, porque ellos me dijeron que no tenían presupuesto para un bastón que yo necesitaba, me lo dio un doctor”.

Adriana Galván