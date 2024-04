Los trabajos para restablecer el servicio en la Línea 5 del Metro de la Ciudad de México (CDMX) podrían tardar hasta 10 horas luego de que un tráiler chocara contra la malla ciclónica entre las estaciones Aragón y Oceanía con dirección al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Así lo aseguró Andrés Lajous, titular de la Secretaría de Movilidad de la capital del país para Así las cosas, quien compartió que el principal problema no es la afectación a la malla ciclónica.

Asimismo, resaltó que mientras se realizan los trabajos para restablecer el servicio de la Línea 5 del Metro CDMX habrá servicio emergente con el apoyo de 70 unidades del RTP de Consulado a Pantitlán.

Pero, ¿a qué hora abre la Línea 5 del Metro CDMX? Aquí te contamos todo.

El 2 de abril de 2024 la Linea 5 del Metro CDMX inició su jornada sin poder brindar servicio en 7 de sus 13 estaciones debido a que previo a las 5:00 horas un tráiler chocó contra la malla cilónica que se ubica entre las estaciones Aragón y Oceanía.

Esto provocó una obstrucción que impedía el paso de los trenes del metro; sin embargo, el sistema vías del Metro CDMX no está directamente afectado.

A pesar de esto, la Línea 5 del Metro CDMX tardará al menos 10 horas en abrir, pues un puente peatonal resultó afectado a nivel estructural, por lo que se debe de atender antes de restablecer el servicio para que circule con seguridad.

Cabe señalar que mientras se restablece el servicio de la Línea 5 del Metro CDMX, unidades del RTP dan servicio emergente desde el anden A de Pantitlán hasta la salida de Consulado y de regreso.

El servicio de la estación Politécnico hasta Consulado opera de manera regular.

Andrés Lajous explicó que los trabajos para restablecer el servicio en la Línea 5 del Metro CDMX tardará hasta 10 horas debido sobre todo a la afectación a un puente peatonal.

Si bien el tráiler chocó contra la malla ciclónica del Metro CDMX, también lo hizo contra un puente peatonal al que el impacto afectó de manera estructural.

Esta es la razón por la que el servicio de la Línea 5 del Metro tardará en restablecerse hasta 10 horas, pues se debe de trabajar de forma que el tráiler pueda ser retirado sin que el puente peatonal colapse .

“La evaluación preliminar por parte de la Secretaría de Obras es que se va a requerir hacer un corte parcial y remoción del puente peatonal. Esto es porque dentro del Metro, el sistema de vías del Metro no están directamente afectadas, actualmente hay una obstrucción, no podrían pasar los trenes pero lo más importante es que como está el puente peatonal dañado no puede operar en condiciones de seguridad sin que en algún momento pudiera moverse el puente”

Andrés Lajous