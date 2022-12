Tras el brote de meningitis en Durango, ahora en Guanajuato un brote de parálisis facial ha dejado 10 muertos.

Esto fue dado a conocer por Marco Antonio Hernández Carrillo, titular del IMSS Guanajuato en entrevista para el medio radiofónico local ‘Así Sucede León’.

El funcionario detalló que hay 10 muertos por pacientes que presentaron síntomas de parálisis facial y fueron atendidos en la clínica T-21 del IMSS en León, Guanajuato, clínica donde fallecieron.

Al respecto, Marco Antonio Hernández Carrillo adelantó que ya se investiga el brote de parálisis facial, cuya investigación epidemiológica podría durar semanas.

“Una investigación epidemiológica en un caso de estas características no es sencilla, se necesitan días y semanas de análisis porque hay que revisar puntos y comas de cada uno de los expedientes clínicos desde el momento que un paciente llega para la correlación, y definir y decir ‘estos pacientes sí están relacionados o estos no’”.

Asimismo, el titular del IMSS en Guanajuato tranquilizó a la población al confirmar que el brote de parálisis facial que está acechando León, no es contagioso.

Ya que el funcionario aclaró que no es una situación que esté en el entorno o el el ambiente (viral, bacteriano u hongo) por lo que no debe desatarse el pánico.

Es por ello que se investiga la causa, para determinar si el brote es derivado de alguna reacción secundaria a alguna enfermedad como la renal, o si se debe a otra circunstancia.

“Y las causales de los resultados son secundarias a su enfermedad de base, como la enfermedad renal, o si es alguna otra circunstancia. Es algo que no es contagioso, no debe generarse pánico, no es una situación que esté en el entorno o en el ambiente y que ponga en riesgo los trabajadores o los derechohabientes”.

Marco Antonio Hernández Carrillo