El anestesiólogo Omar N fue detenido en Durango por los casos de meningitis que dejaron 35 muertos; ante el presunto “linchamiento público”, el Colegio Médico pide respetar el debido proceso del imputado.

El martes 7 de febrero, la Fiscalía de Durango realizó la detención de 3 personas por presuntamente estar ligadas a los casos de meningitis por hongo que causaron 79 contagios y 35 muertes.

En ese sentido, se señaló al anestesiólogo Omar N como el principal causante del brote de meningitis que azotó a Durango en los últimos 4 meses, en 4 hospitales de la entidad.

No obstante, a pesar de que la Fiscalía asegura tener las pruebas necesarias para imputar al anestesiólogo, el Colegio Médico de Durango pidió respetar el debido proceso y no hacer un linchamiento público, además de investigar al área administrativa de cada hospital, pues aseguran que los medicamentos los provee directamente el nosocomio.

Detienen a anestesiólogo Omar N por meningitis en Durango

Según lo referido por las autoridades locales, Omar N es el causante de la contaminación por meningitis en los hospitales privados de Durango.

Acorde a lo señalado, el anestesiólogo trabajaba en todos los hospitales que presentaron contagios de dicho hongo, pues según lo dicho, el médico llevaba el medicamento para el bloqueo en los 4 hospitales , en uno de ellos dicha sustancia la mezclaba con la que otorgaba el nosocomio.

“La mala praxis de este médico pudo haber provocado la contaminación, al llevar ese hongo al resto de los nosocomios. Es el único que aparece con procedimiento en los cuatro hospitales y sólo él transportaba su medicamento” Sonia Yadira de la Garza Fragoso, fiscal de Durango

Igualmente, dos exfuncionarios públicos de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), Joaquín N, exdirector de órgano en Durango, y Guadalupe N, verificadora de la dependencia, fu eron detenidos.

Conforme a lo dicho por las autoridades de Durango, Joaquín N fue capturado por el posible delito de indebido ejercicio público , al ejercer un puesto sin tener título profesional, violando la normativa.

En cuanto a Guadalupe N, se encuentra detenida por manifestar hechos falsos al inspeccionar el Hospital Del Parque en marzo de 2022 y no detectar ninguna anomalía, no obstante, tras los casos de meningitis se señaló que dicho centro no contaba con farmacia, ni con permiso para manejar medicamentos controlados.

“Guadalupe manifestó hechos falsos, porque después la Cofepris verificó el hospital y detectó que no tiene farmacia, los lugares donde guardan el medicamento controlado no son los propios ni adecuados, ni tenía licencia sanitaria para el manejo de fármacos controlados” Noel Díaz, Fiscal Anticorrupción

Hasta el momento, se indicó que los cuatro hospitales han presentado los siguientes contagios y muertes por meningitis:

Dikava 12 contagios por meningitis

Santé 4 casos positivos, 3 defunciones

San Carlos dos casos positivos

Del Parque 61 contagios, de ellos 32 murieron

Colegio médico de Durango pide respetar presunción de inocencia con Omar N

Por su parte, el Colegio Médico de Durango solicitó a las autoridades respetar el protocolo, así como la presunción de inocencia del anestesiólogo Omar N.

A través de un comunicado, el Colegio lamentó las muertes y contagios que se han presentado tras el brote de meningitis, y reiteró su compromiso con los pacientes y familiares de los afectados.

Asimismo, aplaudió el avance de las investigaciones por parte de las autoridades, no obstante, consideró “oportuno” hacer un llamado al debido proceso que atraviesa Omar N y exigir que no se haga un “linchamiento público” en su contra ya que aún no se demuestra su culpabilidad.