Alcalde de Culiacán niega ser machista porque ama a su mamá, esposa e hijas

Según el alcalde, no es machista porque tiene hijas mujeres a las que ama, junto con su madre y esposa.

México.- El alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, negó ser machista en un mensaje emitido por el día internacional de la mujer, argumentando que ama a su mamá, esposa e hijas.

En el mensaje, difundido por el área de comunicación, el edil de Morena expresó que las mujeres son el principal motor de la sociedad.

"No puedo ser feminista, pues, ¿cómo podría ser machista, y no reconocer y valorar la calidad humana de la mujer en general? si mi madre fue mujer; si mi esposa es mujer; y si tengo hijas mujeres a las que amo con todo mi ser; ¿cómo no podría valorar a la mujer por su capacidad intelectual y de trabajo físico?" Jesús Estrada Ferreiro. Alcalde de Culiacán

Según el alcalde la mujer es usada para pretensiones políticas, y se lanzó en contra de la cuota de género, explicando que las mujeres pueden tener más puestos que los hombres por sus capacidades.

Además reprochó que se use la lucha femenina como “moneda de cambio”.

"¿Ustedes creen que el 50 por ciento de las candidaturas, o el 50 por ciento de los puestos públicos o privados para hombres y mujeres significa equidad de género? ¿Cómo mujeres creen ustedes que el 50 por ciento es su máxima capacidad? ¿Por qué pretenden limitarlas?" Jesús Estrada Ferreiro. Alcalde de Culiacán

Este 9 de marzo se realizaron las manifestaciones en contra de la violencia de género en Culiacán, en pleno paro nacional de mujeres.

Por este paro se prevé una afectación a la economía de 43.5 mil millones de pesos, porque 6 millones de mujeres dejarán de trabajar.