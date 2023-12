Te damos 10 películas que no debes perderte de Timothée Chalamet, pues hoy 27 de diciembre el joven actor cumple 28 años.

Para celebrar como se debe al actor Timothée Chalamet hoy 27 de diciembre en su cumpleaños número 28, lo mejor que sus fans pueden hacer es ver una de sus películas.

Ya que además de Wonka que está actualmente rompiéndola en las salas de cine, Timothée Chalamet tiene varias películas que no deberías perderte de verlas.

Por lo que aquí te tenemos las 10 mejores películas de Timothée Chalamet para ver hoy en su cumpleaños número 28:

Timothée Chalamet en la Alfombra Roja de los Oscar 2022 ( Jordan Strauss/Invision/AP / Jordan Strauss/Invision/AP)

1. Call Me by Your Name, película de Timothée Chalamet

Call Me by Your Name sin duda es la película de Timothée Chalamet con más éxito que ha tenido el joven actor de 28 años.

Pues haber protagonizado Call Me by Your Name le valió a Timothée Chalamet una nominación al premio Oscar en la categoría de Mejor Actor.

Call Me by Your Name, película de Timothée Chalamet está disponible para ver en Netflix y Amazon Prime Video.

2. Lady Bird, película de Timothée Chalamet

Lady Bird es la primera película de Timothée Chalamet con la que colabora con Greta Gerwig -de 40 años-como directora y con la actriz Saoirse Ronan -de 29 años-

Si quieres ver a Timothée Chalamet en Lady Bird, la película está disponible en Amazon Prime Video.

3. Beautiful Boy, película de Timothée Chalamet

Otra de las películas que Timothée Chalamet tiene en su haber es el drama Beautiful Boy, con una intensa actuación junto a Steve Carell -de 61 años.

Beautiful Boy, película de Timothée Chalamet está disponible para verse en Amazon Prime Video.

4. A Rainy Day in New York, película de Timothée Chalamet

Timothée Chalamet protagoniza A Rainy Day in New York junto a la actriz y cantante Selena Gomez -de 31 años-.

La cinta comedia romántica es una película más del haber del director Woody Allen-de 88 años, y puedes ver a Timothée Chalamet en A Rainy Day in New York en renta por Amazon Prime Video.

5. Mujercitas, película de Timothée Chalamet

Mujercitas, es la segunda película de Timothée Chalamet junto a Greta Gerwig y Saoirse Ronan, con la clásica historia literaria.

Mujercitas, película de Timothée Chalamet está disponible para verse en Netflix.

6. El rey, película de Timothée Chalamet

Timothée Chalamet se convierte en El rey Hal para protagonizar una gran batalla entre caballeros de la antigua Inglaterra junto a Robert Pattinson -de 37 años-.

El rey con Timothée Chalamet como protagonista es una producción original de Netflix que puedes ver en la famosa plataforma de streaming.

7. The French Dispatch, película de Timothée Chalamet

Timothée Chalamet llega a los grandes y estéticos escenarios del director Wes Anderson -de 54 años- con The French Dispatch.

Si quieres ver el trabajo de Timothée Chalamet en The French Dispatch, la película está para disponible en Start+

8. Dune, película de Timothée Chalamet

Timothée Chalamet es Paul Atreides en la película del clásico literario de ciencia ficción Dune, misma que en 2024 tendrá su segunda parte en cines.

Dune, la película de Timothée Chalamet se puede ver a través de HBO Max.

9 . Don’t Look Up, película de Timothée Chalamet

Timothée Chalamet llega con una película de ciencia ficción apocalíptica Don’t Look Up junto a Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence -de 48 y 33 años respectivamente-

Don’t Look Up con Timothée Chalamet se puede ver en Netflix.

10. Bones and All 2022, película de Timothée Chalamet

Timothée Chalamet vuelve a colaborar con el director Luca Guadagnino -de 52 años- tras Call Me by Your Name con la película de terror Bones and All.

Película Bones and All con Timothée Chalamet como protagonista que se encuentra disponible para verse a través de Amazon Prime Video.