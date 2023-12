Dentro de los blockbuster de 2023, tal vez el que menos figuraba a inicio de año era Wonka, pues no tenía un doble problema debido a adaptaciones anteriores de la obra de Roald Dahl.

De entrada Wonka es una precuela que tenía que por lo menos igualar al clásico de los 70s; además de que Timothée Chalamet -27 años- debía de opacar el recuerdo de Johnny Depp de 60 años como el personaje en la versión de 2005.

Sin embargo, la película logra sobresalir por sí mismo, pues no confronta a las obras anteriores, prefiriendo marcar su propio ritmo y estilo, haciendo de este un producto afortunado.

Es por ello que te traemos nuestra tradicional reseña o crítica de 5 puntos del por qué Wonka puede ser el gran éxito de este invierno:

Wonka sobresale con su historia Wonka no está plagada de referencias Wonka es un musical Wonka se sostiene gracias a sus actuaciones Wonka tiene una muy buena puesta en escena

La película de Wonka sobresale con su historia

Lo primero que hay que mencionar es que Wonka sobresale con su historia, pues está se sostiene por sí misma.

No necesitas conocer las anteriores películas o el texto de Roald Dahl para poder disfrutar de esta obra, pues está contenida en sí misma.

Además de que hace bien en no hacer explicaciones innecesarias del origen del personaje, haciendo énfasis sólo en lo esencia para contar un relato.

No esperes una trama puntual que explique todos los misterios de Willy Wonka, como dónde aprendió a hacer chocolate, su extraña personalidad y habilidades cuasi mágicas.

Pues son cosas que no se necesitan saber, pues forman parte de la mística de la obra; decantándose más por un relato sobre el amor a la familia, mensaje que ya estaba en Charlie y la Fábrica de Chocolates.

Wonka (Warner Bros. Discovery)

Wonka no está plagada de referencias

Actualmente parece que las películas son más clips de cameos y homenajes que otra cosa; afortunadamente Wonka no está plagada de referencias.

Aunque parte de la misma obra que sus anteriores adaptaciones, aquí se toma una gran distancia de estas sin tomar casi elementos de estas, más que los que son esenciales.

Si esperas ver una mención a la historia de Charlie en cualquiera de sus entregas, será mejor que vayas pensando en otra cosa.

Aunque hay ciertos guiños, estos son muy sutiles y no se roban la película en ningún sentido; son parte de la trama y no la trama en sí misma.

No, no vas a saber el origen del boleto dorado ni porque Willy se aisló del mundo; por lo menos no de manera directa, pero eso no es malo en realidad.

Wonka (Warner Bros. Discovery)

Wonka es una película musical

Algo que podría definir la asistencia es el Wonka es un musical; eso sí, uno infinitamente mejor desarrollado que cualquier otro lanzado en este 2023.

Aunque sí hay momentos en que ver a actores y actrices cantar durante una plática normal te puede sacar de la película, regresas a la misma bastante rápido de lo bien llevadas que están las escenas.

Podemos decir que el 90% de los números musicales son adecuados y bastante entrañables, que te cuentan algo importante del relato.

Además que las canciones son muy buenas, destacando sobre todo la principal de Willy Wonka, la del Oompa Loompa y la que cantan Willy y Noodle.

Unas te divertirán y otras harán que los sentimientos afloren recordando algo o a alguien especial.

Wonka (Warner Bros. Discovery)

La película Wonka cuenta con grandes actuaciones

Había duda si Timothée Chalamet podría con la carga del personaje, ahora podemos decir que en general Wonka cuenta con grandes actuaciones.

Timothée Chalamet no busca emular a Johnny Depp o Gene Wilder; al contrario el joven hace su propia versión dotándola de carisma que te hace empatizar con él desde un inicio.

Junto a él tenemos a Calah Lane de 14 años, quien nos da una tierna y divertida Noodle, la cual tiene una gran química con el Willy Wonka de Timothée Chalamet.

Podemos decir que el actor y la actriz cargan con el 90% de la película, siendo una gran pareja cómica; pero sin dejar de lado la vena dramática en momentos puntales.

Claro, no podíamos olvidar a Hugh Grant de 63 años como Lofty el Oompa Loompa; el cual aparece muy poco, pero se roba cada una de sus escenas.

Wonka (Warner Bros. Discovery)

Wonka tiene una muy buena puesta en escena

La película está pensada como una producción de Broadway, lo que significa que Wonka tiene una muy buena puesta en escena.

Tiene una duración aproximada de dos horas y jamás caen en su ritmo, todas las escenas están bien filmadas y todos los números musicales entran muy bien (salvo uno).

Además de que sus efectos son bastante buenos, sobre todo porque no buscan ser hiperrealistas sino caricaturizados, lo cual les da una ventaja en el CGI.

Sólo pudimos identificar una escena donde se pueden ver falsos, principalmente porque involucra a un animal salvaje, el cual obviamente no estaba en locación.

Los colores, las coreografías, vestuario e incluso nombres un tanto ridículos, hacen de la película algo bastante entrañable y que se te pase volando.

Wonka (Warner Bros. Discovery)

¿Wonka vale la pena?

Sin lugar a duda Wonka es una de esas películas que vale la pena ver en cine, la experiencia es muy buena gracias a la pantalla y la calidad de audio.

La historia es muy divertida y tiene un mensaje puntual sobre la amistad, la familia, la soledad e incluso hace un comentario acerca de la corrupción en la iglesia, la policía y el mundo empresarial.

De cómo las personas en el poder no tienen empacho en aplastar a la competencia, y cómo las personas “santas” y que hacen cumplir las leyes pueden pervertirse con algo tan simple como chocolate.

En el cine comercial de este año, Wonka es lo mejor que habrás visto en este 2023 desde Oppenheimer y Barbie.