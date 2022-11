William Valdés y Sandra Smester ya hablaron tras su despido de Venga la Alegría, y confiesa si es verdad que se podría ir a Telemundo.

El pasado 28 de octubre, William Valdés de 28 años de edad se despidió del programa ‘Venga la Alegría’ luego de dos años de estar trabajando en el matutino.

A través de su representante, le informaron a William Valdés que ya no formaría parte de Venga la Alegría, pero que seguía siendo parte de TV Azteca.

Sin embargo, William Valdés confesó que no tiene ningún proyecto en puerta en TV Azteca, por lo que se encontraba abierto a recibir propuestas de otra televisora.

Incluida, por supuesto, la actual casa de Sandra Smester de 49 años de edad: Telemundo.

William Valdés confesó que le sorprendió su despido de Venga la Alegría, ya que había grabado los promocionales de Navidad.

No obstante, se sabía que su salida estaba cerca luego del cambio de administración en TV Azteca.

El pasado 1 de agosto, Sandra Smester confirmó que dejaría TV Azteca para sumarse a la familia de Telemundo.

Tras anunciar su salida, surgieron varios rumores que aseguraban que vendrían grandes cambios para la televisora.

En entrevista con la periodista Inés Moreno, William Valdés destacó que los conductores de Venga la Alegría sabían que podrían haber salidas a razón de Sandra Smester.

Durante su conversación, William Valdés reconoció que sentía que su tiempo en Venga la Alegría ya había terminado, y confirmó que tenía buena relación con Sandra Smester.

En medio de las especulaciones de que ahora se iría a Telemundo con Sandra Smester, William Valdés confesó que ya tuvo una conversación con ella.

William Valdés señaló que a Sandra Smester también le sorprendió su salida de Venga la Alegría, y que le mostró su apoyo .

“Hablamos, ella también estaba muy en shock, dijo que las cosas no se hacían de esa manera yo le dije estoy totalmente de acuerdo porque de un día para otro.”

En su conversación, William Valdés destacó que Sandra Smester le dijo que estuviera tranquilo y él va a ver qué pasa en un futuro.

“Me dijo que lo sentía muchísimo, que estuviera tranquilo que tiene todo mi apoyo, que me quería mucho y nada vamos a ver qué pasa.”

Aunque William Valdés se mostró abierto a las nuevas propuestas, no confirmó que Sandra Smester le haya ya hecho una propuesta para que se vaya a Telemundo con ella.

Desde la llegada del fallecido Alberto Ciurana a TV Azteca se habló de su gran rivalidad con Pati Chapoy, misma que seguía con Sandra Smester.

Con la llegada de Adrián Ortega mucho se ha hablado sobre la cercanía que tiene con Pati Chapoy por lo que se despedirían a los adeptos de Sandra Smester, incluido William Valdés.

Ante estos rumores, William Valdés destacó que cuando inició dicha rivalidad, él todavía no nacía y no tiene información sobre esta situación.

“Yo no había ni nacido, yo en lo absoluto sé de eso, ni sabía que existía ese pleito. Cuando yo llego aquí a México me voy empapando y voy viendo las cosas, pero yo no soy administrador, yo tomé mi rol como un talento.”

William Valdés