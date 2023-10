Wendy Guevara confirma que sí estará en telenovela de Juan Osorio ‘El Amor No tiene Receta’, pero no como protagonista.

Tras varios rumores sobre su participación en el melodrama de Juan Osorio, Wendy Guevara -30 años de edad- reveló la verdad sobre lo qué pasó con este proyecto.

Aunque se había anunciado con bombo y platillo la presencia de Wendy Guevara en ‘El Amor No tiene Receta’, al final se dio a conocer que sería la actriz trans Coco Máxima quien participe en el proyecto de Juan Osorio.

En medio de todas las especulaciones, Wendy Guevara rompió el silencio y reveló que no será la protagonista de la telenovela de Juan Osorio -de 66 años de edad-, pero sí tendrá una participación especial.

Wendy Guevara incluso habló sobre la actriz trans Coco Máxima y esto le dijo luego de que se enteró que se besará con Nicola Porcella -de 35 años de edad-.

Después de la popularidad que ganó con su participación en La Casa de los Famosos México, se esperaba que Wendy Guevara hiciera su debut en los melodramas al participar en la nueva novela de Juan Osorio.

En medio de rumores, Juan Osorio confirmó que tenía un papel pensado para Wendy Guevara en su telenovela ‘El Amor No tiene Receta’.

Sin embargo, Wendy Guevara insinuó que no podría participar en la telenovela de Juan Osorio por problemas de agenda, ya que tenía varios proyectos ya pactados.

Luego de la ola de rumores, Wendy Guevara confirmó que sí participará en la telenovela de Juan Orio, aunque no de la manera que tenía prevista.

En una transmisión en vivo, Wendy Guevara compartió que si estará en ‘El Amor No tiene Receta’, pero no como la protagonista.

Wendy Guevara destacó que tendría una participación especial en la nueva telenovela de Juan Osorio.

En su trasmisión, Wendy Guevara se mostró muy agradecida con Juan Osorio por la oportunidad de aparecer en ‘El Amor No tiene Receta’.

“Le dije si va a ser novela, va a ser con Juan Osorio, ya hablamos y me dice no Wendy, lo que dicen que he dicho, también señor, lo que dicen, lo que yo le he dicho, usted, jamás. Puro chisme de gente enredosa, yo estoy muy agradecida”