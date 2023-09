Vielka Valenzuela -50 años- espió a Pee Wee cuando se bañaba en el Hotel VIP, sólo para confirmar que sí “calza grande”.

Previo al Desafío por Equipos, que definió a los Huéspedes y al Staff de la semana, Pee Wee -34 años- protagonizó, sin quererlo, uno de los momentos más polémicos de Hotel VIP.

Esto sucedió cuando Vielka Valenzuela violó la intimidad de Pee Wee y se atrevió a espiarlo en la ducha, para luego presumir que el cantante sí “calza grande”.

Vielka Valenzuela en Hotel VIP (Especial)

Hotel VIP: Vielka Valenzuela espía a Pee Wee en la ducha

Vielka Valenzuela, Arecely Ordaz, ‘Gomita’ y Tefi Valenzuela se arreglaban en el baño para un nuevo día en Hotel VIP, mientras Pee Wee tomaba una ducha.

La situación ocurrida en Hotel VIP provocó comentarios incómodos de Tefi Valenzuela sobre el trasero de Pee Wee.

Pero, la que de plano rebasó todo límite fue Vielka Valenzuela, quien prácticamente se tiró en el piso para espiar al cantante mientras se bañaba.

“Me hago la chistosa, como que me arrastro por el piso, me asomo y según yo sólo iba a ver sus pompas, pero la verdad sí vi otra cosa”, contó Vielka Valenzuela en Hotel VIP.

“Sí vi... otra cosa”, confesó la actriz y conductora, para luego intentar justificar la terrible invasión a la privacidad de Pee Wee que se atrevió a cometer.

“Te juro que no pensé que iba a verlo”, dijo Vielka Valenzuela, para luego arrodillarse en el piso y reirse de lo sucedido.

En tanto, Tefi Valenzuela la secundaba y la justificaba en entrevista posterior, diciendo que es “traviesa”.

Hotel VIP: Pee Wee luce incómodo al enterarse que invadieron su privacidad

A la que no le causó mucha gracia la invasión a la privacidad de Pee Wee fue a Gomita, quien dijo que a ella no le hubiera gustado estar en el lugar del ex Kumbia King’s.

Incluso, le dijo a la cara a Vielka Valenzuela que era muy morbosa y le reclamó que se diga incapaz de hacer muchas cosas por su condición de señora, pero que se atreviera a espiar a Pee Wee en la ducha.

Lo sucedido llegó hasta oídos de Nicolás Valle ‘Colate’, quien le pidió más información a Vielka Valenzuela sobre lo que había visto.

“El Peewon... lo ví en la ducha... Sí calza grande”, respondió la conductora, quie continuó mofandose de la situación con todos los participantes que se encontraban en el cuarto.

Cuando Pee Wee entró a la habitación, Colate le hizo saber lo sucedido, ¿cómo reaccionó el cantante?

Pee Wee se mostró apenado y hasta tomó un sobrero de tela, intentando cubrirse el rostro de vergüenza, mientras Vielka Valenzuela seguía comentando el asunto.

Pee Wee está casado desde hace 3 años (Instagram @peeweemusic)

Hotel VIP: Internautas enfurecen con Vielka Valenzuela por espiar Pee Wee en el baño

Lejos de causar risa, lo hecho por Vielka Valenzuela generó enojo entre usuarios de redes sociales, quienes llegaron a acusarla de acoso sexual:

“Que asco de persona. Si un hombre lo hubiera hecho con una mujer arde Troya, Peewee es muy respetuoso y todavía lo avergüenzan Teffy y Vielka; eso es agresión aunque él por prudente no lo diga se le vio muy incómodo. Después se quejan de agresiones, no les queda” @RomeroZuleyva

“Y si hubiera sido al revés?? Hasta piden que salga expulsado el hombre que lo hizo y seguro pedirían cárcel. Cuándo entenderán que también de mujeres a hombres se llama ACOSO???” @mariamigirl