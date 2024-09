Juan Osorio está bien pendiente de La Casa de los Famosos 2024 y ya dejó claro que ni Sian Chiong, Adrián Marcelo y otros personajes del reality show no tendrán trabajo con él.

La Casa de los Famosos 2024 sigue dando de qué hablar y ahora se sabe que Juan Osorio es un fan oculto del reality show, pues dejó ver que bien sabe lo que sucede respecto a polémicas.

Y es que a través de un encuentro con medios de comunicación, el productor de telenovelas dejó claro que Sian Chiong -de 30 años de edad- no tendrá trabajo con él, pero mucho menos Adrián Marcelo.

Sin embargo, no fueron los únicos de La Casa de los Famosos 2024 a los que Juan Osorio dejó claro que no tendrán espacio en sus telenovelas, así que te decimos quiénes más ya vetó.

¿Fan con poder? Juan Osorio dejó claro que está al pendiente de La Casa de los Famosos 2024 y ya vetó a Sian Chiong y Adrián Marcelo porque dejan mucho que desear.

En un encuentro con la prensa que Juan Osorio tuvo y que mostró Berenice Ortiz, el productor habló sobre La Casa de los Famosos 2024 y su opinión sobre los participantes.

Se sabe que muchos de los motivos por los que los integrantes aceptan un reality show así, es para darse a conocer más y abrirse puertas en el mundo del espectáculo.

Sin embargo, a Juan Osorio La Casa de los Famosos 2024 le ha dado las herramientas suficientes para saber a quiénes no les dará trabajo mucho.

El primero que mencionó fue “al cubano”, siendo Sian Chiong, pues comentó lo pésimo que se le hizo el que escupiera en la comida. Eso sí, no comentó ningún tema de santería.

“Al cubano no le daría trabajo, no se vale faltar al respeto y escupir la comida, eso no se lo perdonas a nadie”.

Por otra parte, el productor de telenovelas mencionó a Adrián Marcelo, señalándole puntualmente de faltarle al respeto a las mujeres.

Juan Osorio ya le hizo el fuchi a Sian Chiong y Adrián Marcelo por lo que vio en La Casa de los Famosos 2024, sino que agregó a otros más por sus comportamientos.

Si Sian Chiong y Adrián Marcelo ya tienen declarado ‘el veto’ al menos con Juan Osorio, Agustín Fernández y Ricardo Peralta tampoco serán bienvenidos.

Pese a que Agustín Fernández ya había entrado -de alguna manera- a Televisa, las acciones que ha tenido en La Casa de los Famosos 2024 ya le causaron la nula oportunidad de al menos salir en telenovelas de Juan Osorio.

El productor señaló que no podía creer el que Agustín Fernández “pateara el pesebre”, refiriéndose a los comentarios que el argentino ha dicho sobre programas donde ha participado.

“Agustín me parece un nefasto ser humano, una gente que qué manera de hablar, de patear el pesebre, o sea, no, no me gusta”.

Juan Osorio, productor.