Galilea Montijo -de 51 años de edad- cuestionó la obsesión de Adrián Marcelo -de 34 años de edad- con los conductores de Hoy.

Y es que, una vez más, Adrián Marcelo mencionó al programa Hoy para atacar en el posicionamiento de La Casa de los Famosos 2024.

Aprovechando que tenía al hermano de Adrián Marcelo en el foro, Galilea Montijo le preguntó a Ricardo Moreno cuál era la obsesión.

Adrián Marcelo sacó al programa Hoy para atacar en su posicionamiento de La Casa de los Famosos 2024.

En más de una ocasión, Adrián Marcelo ha hablado pestes del programa Hoy y sus conductores, como si los conociera de primera mano.

En el posicionamiento de la gala de eliminación del 1 de septiembre, Adrián Marcelo usó al programa Hoy para responderle a Mario Bezares.

Luego de asegurarle que Arath de la Torre -de 49 años de edad- le dejará de hablar por su amistad con Paul Stanley en el programa Hoy.

“Me duele que estés jugando con alguien que la primera semana te pegó duro y bajo. Me duele porque tú y yo sabemos que, en cuanto salgas, esa amistad que han fingido aquí se va a deshacer (…) se acabará y él con quien sí tendrá una amistad será con quien pidió no estar cuando visitaste el programa Hoy, Paul Stanley.”

Mario Bezares se quedó frío con las palabras de Adrián Marcelo, así como Galilea Montijo que lo escuchó todo desde el foro de La Casa de los Famosos 2024.

Aprovechando que Ricardo Moreno, el hermano de Adrián Marcelo, estaba presente, le cuestionó a él cuál era la obsesión con el programa Hoy.

“¿De chiquitos veían mucho el programa Hoy y cuál es la obsesión?”, preguntó Galilea Montijo.

El hermano de Adrián Marcelo confirmó que el youtuber y conductor siempre fue amante de la televisión.

Pues estaba al pendiente de los programas y telenovelas que transmitían durante su infancia.

En los primeros días de La Casa de los Famosos 2024, Adrián Marcelo dijo que el objetivo de participar en el reality show era posicionarse como conductor.

Además, presumió su deseo de quitarle el trabajo a Arath de la Torre en el programa Hoy.

Sin embargo, ahora se ha confirmado que eso no sucederá, pues la productora Andrea Rodríguez ya le cerró la puerta de Hoy.

“La verdad es que no soy fan de Adrián Marcelo, no me gusta el tipo de periodismo que hace, y lo digo abiertamente, no me gusta y no creo que un conductor como él pudiera caber en Hoy.”

Andrea Rodríguez