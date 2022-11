¿Ventaneando llama “mentiroso” a Miguel Bosé? Reviven su pleito con Raúl Velasco a 16 años de la muerte del conductor de ‘Siempre en Domingo’.

Miguel Bosé de 66 años de edad, se encuentra muy feliz; ya que en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) presentó su libro ‘Historia secreta de mis mejores canciones’, su segunda publicación autobiográfica.

Durante su participación, Miguel Bosé recordó los problemas que tuvo con Raúl Velasco -quien murió el 26 de noviembre del 2006 a los 76 años de edad- cuando el conductor no lo dejó presentarse en ‘Siempre en Domingo’.

Estas declaraciones molestaron a Pati Chapoy de 73 años de edad, quien de inmediato lo tachó de “mentiroso” en Ventaneando.

Durante el programa Ventaneando, se presentó una nota sobre las declaraciones que realizó Miguel Bosé sobre su relación con Raúl Velasco.

En ese momento, Pati Chapoy de Ventaneando recordó que en aquellos tiempos ella se encontraba trabajando con Raúl Velasco; y puede decir que siempre se le trató muy bien a Miguel Bosé.

Sobre el supuesto veto que habría sufrido Miguel Bosé en ‘Siempre en Domingo’, Pati Chapoy destacó que ella sabe que no es así porque Raúl Velasco iría en contra de sus intereses.

Pati Chapoy puntualizó que Raúl Velasco era parte de la empresa que estaba detrás de la gira de Miguel Bosé en México, por lo que no quererlo en su programa podría significar que no tuvieran el éxito deseado.

En su intervención en Ventaneando, Pati Chapoy destacó que eso fue a nivel profesional y no sabe si hubo alguna diferencia personal .

En la FIL Guadalajara, Miguel Bosé declaró que Raúl Velasco no dejó presentarse en ‘Siempre en Domingo’, durante su primera visita a México. Esto fue retomado por Ventaneando.

“El primer viaje que hago, fue un viaje promocional en 1978 y vengo a hacer un Siempre en Domingo, que al final vine, pero no me dejaron hacerlo, porque Velasco me lo prohibió, si Velasco me prohibió 20 años”

Miguel Bosé