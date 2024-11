Fuertes revelaciones salieron a la luz en Sale el Sol por la conductora a la que balconearon en vivo por no usar ropa interior.

Este sorpresivo e inesperado dato tuvo lugar en una dinámica titulada “Chismes que no son chisme” en Sale el Sol.

El cual es un segmento de Sale el Sol en el que los conductores tienen que adivinar de quién se trata cada afirmación que se hace.

Siendo así como quemaron a la presentadora del matutino que no usa ropa interior.

Mariana Ochoa en Sale el Sol (@soymarianaochoa / Instagram)

¿Quién no usa ropa interior en Sale el Sol?

Joanna Vega-Biestro -de 44 años de edad- era la presentadora que estaba al frente de la dinámica en Sale el Sol.

Por su parte, el resto de los conductores yacían sentados a los lados de donde estaba ubicada su compañera, sosteniendo unas paletas con las caras de cada uno de los presentadores.

“Chismes que no son chisme” ya había avanzado unas cuantas rondas, cuando de repente Vega-Biestro menciona que una presentadora del programa no usa ropa interior.

De inmediato el foro se llenó con exclamaciones de sorpresa, mientras que las más divertidas apuestas ya estaban echadas con las paletas de las caras en lo más alto.

Siendo la joven Kati Zaragoza quien se reveló como la conductora de Sale el Sol que prescinde de la ropa interior en su día a día.

Kati Zaragoza, presentadora de Sale el Sol (Instagram / @kati_zaragoza)

Conductora de Sale el Sol no usa ropa interior, aunque hay un “pero”

Una sorpresa todavía más grande reinó en el estudio de Sale el Sol cuando Kati Zaragoza resultó ser quien no usa ropa interior.

Ante la reacción la joven tuvo que hacer una aclaración importante, alegando que la afirmación no se planteó de la forma adecuada.

Y es que de acuerdo con lo que explicó, la verdad es que sí usa ropa interior, esto en cuando a calzones se refiere.

Sin embargo, son brasieres los que no suele usar, esto debido a que reconoce no tener un busto grande. Por lo que, reveló en Sale el Sol, no le ve caso el usar este tipo de prendas interiores.