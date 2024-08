El final de La Casa del Dragón 2 sigue dando de qué hablar, pero no para bien, pues ahora salió reprobado en Rotten Tomatoes.

Y no, no estamos hablando de la calificación del público, que no gustó del último capítulo de La Casa del Dragón 2, sino que la misma crítica tampoco estuvo de acuerdo con el desenlace.

En Rotten Tomatoes, el capítulo 8 de la Temporada 2 de La Casa del Dragón tiene un nada digno 48 de calificación.

Siendo el capítulo peor puntuado de toda la serie, la cual se había mantenido con promedios mínimos de 80 en su calificación.

¿Por qué reprobaron al último capítulo de La Casa del Dragón 2 en Rotten Tomatoes?

En general, la crítica de Rotten Tomatoes señaló la manera en que se manejó el último capítulo de La Casa del Dragón 2.

Señalando que si bien construye excelente su conflicto, no funciona como cierre de La Casa del Dragón 2, pues no te da un punto climático, siendo más como un episodio de transición.

Denotando los problemas que acarreó toda la temporada, con tramas extendidas de manera innecesaria y actos que jamás tuvieron una consecuencia.

Cosa que dejó muy decepcionada a la audiencia en general, pues se sintió como que no pasó nada, a pesar de que hubo varios cambios importantes en la trama.

El final de La Casa del Dragón 2 es uno de los peores episodios de Juego de Tronos en Rotten Tomatoes

El último capítulo de La Casa del Dragón 2 también se colocó como el segundo peor episodio de la franquicia de Game of Thrones en Rotten Tomatoes.

De hecho, solo supera por un punto a “The Iron Throne”, el peor capítulo de toda la saga en Rotten Tomatoes, que curiosamente es el episodio final de Game of Thrones.

“The Iron Throne” tiene un 47 de calificación ; mientras que el final de La Casa del Dragón 2 tiene el mencionado 48.

En ese sentido, no es gratuito que muchos fans se sientan igual de indignados por ambos desenlaces que no estuvieron a la altura de la expectativa.

