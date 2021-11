‘The Wheel of Time’: ¿A qué hora ver el estreno de la serie de Amazon Prime?, la adaptación de la obra de Robert Jordan.

‘The Wheel of Time’ es la nueva serie que se ha estrenado a través del servicio de streaming de Amazon Prime.

La historia de ‘The Wheel of Time’ es una serie inspirada en las novelas homónimas de Robert Jordan en donde introduce al grupo de mujeres conocidas como ‘Aes Sedai’.

'The Wheel of Time' (@PrimeVideoMX / Twitter)

‘The Wheel of Time’ ha sido comparada con ‘The Lord of the Rings’

‘The Wheel of Time’ es la nueva serie de Amazon Prime se ha estrenado este 19 de noviembre y ha sido comparada con la saga de libros y películas de ‘The Lord of the Rings’.

No obstante, en ‘The Wheel of Time’ protagonizada por Rosamund Pike cuenta la historia de la organización femenina de hechiceras llamada Aes Sedai.

Ellas están en búsqueda de 5 jóvenes entre las cuales podría estar el ‘Dragón Renacido’, es decir que cuenta con el poder de vencer ‘El Oscuro’ y salvar al mundo de las fuerzas del mal o por el contrario, destruirlo.

Moiraine (Rosamund Pike) se embarcará en un épico viaje para descubrir quién es la reencarnación del Dragón y saber cuál es la verdadera profecía.

‘The Wheel of Time’ ya está en Amazon Prime

‘The Wheel of Time’ ya se encuentra disponible en Amazon Prime a partir de este 19 de noviembre.

La primera temporada cuenta con 8 capítulos pero, este 19 de noviembre se estrenarán los primeros tres episodios.

De ahí que cada viernes se estrenará un capítulo más de ‘The Wheel of Time’ y hasta el 24 de diciembre cuando terminen todos los capítulos de la nueva serie de Amazon Prime.

Los horarios de estrenos de ‘The Wheel of Time’ en Amazon Prime son los siguientes: