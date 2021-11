4 razones para ver ‘The Wheel of Time’ en Amazon Prime, la cual llega hoy 19 de noviembre a la plataforma de streaming.

‘The Wheel of Time’ es la nueva serie que se estrenó en Amazon Prime este 19 de noviembre y la cual liberará un capítulo por semana.

‘The Wheel of Time’ de Amazon Prime relata la historia de un grupo de hechiceras poderosas llamadas las Aes Sedai, lideradas por Moiraine, una mujer con poderes y habilidades sorprendentes.

El grupo de hechiceras de las Aes Sedai de ‘The Wheel of Time’, se embarcan en una búsqueda de 5 jóvenes que podrían ser la reencarnación de ‘El Dragón Renacido’.

Esta fuerza se cree que reencarnó hace 20 años y que tiene el poder de salvar o destruir el mundo, por lo que el grupo de hechiceras deberá buscarlo entre los candidatos y evitar que ‘Los Oscuros’ utilicen su poder para el mal.

¿Por qué ver ‘The Wheel of Time’ en Amazon Prime?

El estreno de ‘The Wheel of Time’ en Amazon Prime llega hoy 19 de noviembre a partir de las 18:00 tiempo CDMX, pero ¿por qué ver la nueva serie en la plataforma de streaming?

‘The Wheel of Time’ reúne a un gran elenco

Una de las razones para ver esta nueva serie en Amazon Prime es por el elenco que se carga ‘The Wheel of Time

‘The Wheel of Time’ es protagonizada por Rosemund Pike , quién ha estado en grandes películas como ‘Descuida, yo te cuido’ de Netflix o en el thriller ‘Gone Girl’ con Ben Affleck’; además de Álvaro Morte, el profesor en ‘La Casa de Papel’.

La trama épica de ‘The Wheel of Time’ tiene su propio universo, como el de ‘El Señor de los Anillos’, ‘Juego de Tronos’ o ‘The Witcher’

La serie ‘The Wheel of Time’ tiene una trama épica, muy parecida a la de ‘El Señor de los Anillos’ o ‘Juego de Tronos’ en donde criaturas fantásticas tienen un rol muy importante en la serie de Amazon Prime.

‘The Wheel of Time’ es la primera adaptación en pantalla chica de 14 novelas

‘The Wheel of Time’ es una serie basada en las novelas de Robert Jordan, quien comenzó a publicarlas en 1990 a lo largo de 14 libros.

Y, al ser una de las historias mejor creadas se ha convertido en una de las franquicias más vendidas de libros por lo que, ‘The Wheel of Time’ es la primera adaptación oficial que se hace de esta historia.

‘The Wheel of Time’ tiene grandes secuencias de magia y batallas épicas

Aunque la historia pudiera parecer no tan original luego de varias adaptaciones como ‘El Señor de los Anillos’, ‘Juego de Tronos’ o ‘The Witcher’, ‘The Wheel of Time’ de Amazon Prime, sumerge al espectador en su propio mundo lleno de magia y batallas épicas.