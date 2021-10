Amazon Prime Gaming tendrá gratis ‘Dragon Age: Inquisition’ y ‘Rise of the Tomb Raider’, junto a otros 7 juegos en su catálogo durante todo noviembre.

‘Dragon Age: Inquisition’ y ‘Rise of the Tomb Raider’ son dos de los juegos más laureados de la última década, siendo un buen agregado a la lista mensual de juegos gratis de Amazon Prime Gaming.

‘Dragon Age: Inquistion’ es un RPG de BioWare, el cual nos lleva a un mundo medieval; destaca sobretodo por su sistema de batalla y decisiones que afectan el curso de la historia.

Por su parte, ‘Rise of the Tomb Raider’ es la segunda aventura de Lara Croft de su más reciente trilogía y que cuenta con mecánicas de juego bien pulidas e increíble diseño de escenarios.

Juegos Gratis Amazon Prime Gaming (Amazon)

Con esto Amazon Prime Gaming continúa su iniciativa de juegos gratis que iniciara a mediados de este 2021 y que al parecer le ha dado buenos resultados.

Pues Amazon Prime Gaming es la plataforma que da más juegos al mes y siempre con varias obras AAA destacadas, junto a algunas de menor importancia.

Aquí tienes la lista completa de juegos gratis de Amazon Prime Gaming de noviembre:

Dragon Age Inquisition

Control Ultimate Edition

Rise of the Tomb Raider

Rogue Heroes

Liberated

Puzzle Agent 2

Demon Hunter 2: New Chapter

BAFL - Brakes Are For Losers

Secret Files: Sam Peters

Todos estarán disponibles a partir del 1º de noviembre.

¿Cómo descargar ‘Dragon Age: Inquisition’ y ‘Rise of the Tomb Raider’ en Amazon Prime Gaming’?

Si nunca has usado la plataforma de Amazon Prime Gaming; pero ye interesa descargar ‘Dragon Age: Inquisition’ o ‘Rise of the Tomb Raider’, aquí te diremos cómo obtener tus juegos.

Lo primero que debes de hacer es suscribirte a Amazon Prime, el servicio premium de Amazon; este tiene un costo de 99 pesos al mes y ofrece 30 días de prueba gratuita.

Una vez hecho eso, tendrás acceso a Amazon Prime Gaming, sólo debes de dirigirte a la página https://gaming.amazon.com/intro e iniciar sesión con tu cuenta de ”Prime”.

Ahora sólo debes de buscar el juego que te interese en Amazon Prime Gaming (’Dragon Age: Inquisition’, ‘Rise of the Tomb Raider’ u otro) y se te dará la posibilidad de descargarlo gratis.

De igual manera, la misma página inicial de ‘Amazon Prime Gaming’ te avisará de los juegos que tenga para descargar de manera gratuita.

No hay detalles; pero es probable que cuando se te acabe tu suscripción de “Prime”, se bloqueen los juegos que descargaste en Amazon Prime Gaming.