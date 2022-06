En los post créditos es como la temporada 3 de The Umbrella Academy esconden un código QR, esto es lo que revela.

The Umbrella Academy está regalando a su fans una escena post créditos en donde para concluir su emocionante tercera temporada ha escondido una gran sorpresa.

Esto al mero estilo que lo hizo Moon Knight, serie que sorprendió a sus fans incluyendo en sus episodios varios códigos QR que daban a los espectadores la oportunidad de leer los cómics de Marvel.

The Umbrella Academy tercera temporada (Netflix)

¿Dónde encontrar el código QR en la serie The Umbrella Academy?

El código QR en la serie The Umbrella Academy se encuentra en la escena post créditos en el último capítulo de su temporada 3.

Para esto hay que puntualizar que la nueva temporada de The Umbrella Academy tiene lugar en una nueva línea temporal, en donde los Umbrellas no han nacido y la Academia Sparrow ocupa su lugar.

Entre los cambios más notables dentro de The Umbrella Academy es que Pogo, el chimpancé parlante compañero de Sir Reginald Hargreeves, ya no es su homólogo sino que es un matón del club de motociclistas Mother’s of Agony.

Y en donde además Pogo es todo un artista de los tatuajes, por lo que se le ve haciendo un tatuaje a Número Cinco, aquí es donde entra el código QR el cual revelara una gran sorpresa para los fans.

The Umbrella Academy Temporada 3 (Netflix)

¿Qué es lo que revela el código QR en escena post créditos de The Umbrella Academy?

Al encontrar código QR en la escena post créditos de la serie The Umbrella Academy este te dirigirá al sitio UmbrellaAcademyNetflix.com.

Sitio web en el cual se podrán entrar a la página de Pogo’s Tattoo Shop, en donde los seguidores The Umbrella Academy podrán encontrar la sorpresa.

The Umbrella Academy: Esconden Código QR en escena post créditos y esto es lo que revela (Netflix)

Dicha sorpresa se trata de una plantilla con varios diseños de los tatuajes de Pogo inspirados en la serie The Umbrella Academy, los cuales son:

Una luna (una referencia al hogar interestelar de Luther y el cuerpo celeste que destruyó Viktor)

Nn maletín de la Comisión

Un logotipo de Sparrow Academy

Un logotipo de Umbrella Academy

Un gorrión sosteniendo un paraguas

Una máscara de dominó (la aspecto característico de The Umbrella Academy cuando eran niños)

Algunos tentáculos (haciendo referencia a los poderes de Ben)

Un violín (haciendo referencia a los poderes de Viktor)

Un fantasma (haciendo referencia a los poderes de Klaus)

Una campana (haciendo referencia a los Hoteles Obsidian/Oblivion

Imágenes satánicas

El tatuaje que Five se hace en el pecho

El mapa del Hotel Oblivion

Así que si eres fans The Umbrella Academy esta plantilla de tatuajes está disponible para descarga, así que corre y sé parte de esta experiencia.