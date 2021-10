Preguntan a Angelina Jolie sobre supuesto romance con The Weeknd; da la mejor respuesta

Lo que fans y reporteros tanto anhelaron al fin se hizo realidad. Preguntan a Angelina Jolie sobre supuesto romance con The Weeknd, y ella sin esfuerzo da la mejor respuesta.

Como lo sabes, ahora que la película Eternals está por estrenarse, Angelina Jolie se encuentra de gira promocionando el nuevo proyecto de Marvel, por lo que estos últimos días ha ofrecido un par de entrevistas.

Por lo que en una reciente entrevista virtual que Angelina Jolie ofreció junto a Salma Hayek a E! para su sección Daily Pop, el anfitrión no desaprovechó la oportunidad de obtener la exclusiva sobre su actual estado civil.

“Tengo que saberlo porque, Angelina tus hijos están en la edad en las que tienen opiniones, entonces, tengo que saberlo, ¿están más entusiasmados de que estás en The Eternals o de que seas amiga de The Weeknd?”, preguntó sin reparos el anfitrión a la exesposa de Brad Pitt.

Con una sonrisa en la boca y sin pensarlo tanto, Angelina Jolie miró a su compañera de película y posteriormente dijo: “Están muy entusiasmados con esta película, si es lo que te estás preguntando. Están muy entusiasmados con esta película”, señaló.

Queda claró, la actriz es una experta manteniendo bajo llave su privacidad.

Angelina Jolie y The Weeknd desatan rumores de romance

Fue a inicios del verano cuando Angelina Jolie, de 46 años de edad, y el cantante The Weeknd de 31, desataron rumores de romance.

Ambos fueron vistos cenando en el famoso restaurante Giorgio Baldi de Los Ángeles.

Testigos aseguraron a Page Six que Angelina Jolie y The Weeknd estuvieron cenando horas por lo que claramente se trata de una cita romántica y no de negocios.

Semanas después, la prensa volvió a captar a la dupla de famosos cenando en un restaurante en Santa Mónica en California.

Aunque quisieron pasar desapercibidos puesto que usaron vestuarios en color negro y mascarillas de ese color, paparazzi de The Daily Mail, logró fotografiar al cantante.

Además de esas citas en restaurantes, la pareja fue vista en el mismo concierto, lo que deja claro que existe algo entre ellos; sin embargo, no es claro si se trata de una amistad o un romance.