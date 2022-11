La temporada 5 de The Crown estará disponible en unas cuantas horas a través del servicio de la plataforma de streaming Netflix, aquí contamos a qué hora se estrenará en México y todos los detalles que no debes perder de vista.

Sin duda el estreno de The Crown 5 tiene al filo de las grandes expectativas a los seguidores de la serie británica producida por Netflix.

Debido a que en esta ocasión temporada 5 de The Crown en Netflix abordará en su desarrollo el escándalo de la separación de la princesa Diana y el príncipe Carlos, uno de los momentos más polémicos de la familia real británica que fuera encabezada por la reina Isabel II.

¿Cuándo y a qué hora se estrena la temporada 5 de The Crown en México a través de Netflix?

Si eres un super fans de The Crown y no te importa desvelarse, la temporada 5 estará disponible en México a través de Netflix a partir de las 2:00 am del miércoles 9 de noviembre.

Asimismo, el estreno de The Crown 5 en España, así como en los países de Latinoamérica será a las:

Perú: 2:00 am.

Colombia: 2:00 am.

Ecuador: 2:00 am.

Chile: 3:00 am.

Bolivia: 3:00 am.

Paraguay: 3:00 am.

Venezuela: 3:00 am.

Argentina: 4:00 am.

Uruguay: 4:00 am.

España: 9:00 am.

¿De qué trata la temporada 5 de The Crown?

La temporada 5 de The Crown se desarrollará con una reina Isabel II más madura, pero en donde los conflictos políticos y sociales no faltarán.

Aunque lo que sacudirá al reinado de Isabel II será el escándalo del divorcio de su hijo y heredero al trono el príncipe Carlos de Lady Di.

Por lo que la sinopsis oficial dada por Netflix para la temporada 5 de The Crown es:

“A medida que la reina Isabel II se acerca al aniversario 40 de su ascensión al trono, reflexiona sobre un reinado que ha abarcado 9 Primeros Ministros, el advenimiento de la televisión masiva y el ocaso del Imperio Británico. Sin embargo, hay nuevos desafíos en el horizonte. El colapso de la Unión Soviética y la transferencia de la soberanía en Hong Kong señalan un cambio sísmico en el orden internacional que presenta tanto obstáculos como oportunidades. Mientras tanto, los problemas se avecinan más cerca de casa” Netflix

¿Quiénes conforman el nuevo reparto de la temporada 5 The Crown en Netflix?

The Crown en su temporada 5 contará con un reparto renovado, esto debido a los ciclos de la historia en desarrollo que tiene como protagonistas a la familia de la casa real: los Windsor.

A esto veremos nuevas caras que estarán interpretando a los personajes principales en la temporada 5 The Crown por Netflix, los cuales son:

Imelda Staunton como la Reina Isabel II

Jonathan Pryce como el Príncipe Felipe, duque de Edimburgo

Lesley Manville como la Princesa Margarita

Jonny Lee Miller como John Major

Dominic West como Carlos, Príncipe de Gales

Elizabeth Debicki como Diana, Princesa de Gales

Marcia Warren como Isabel, la Reina Madre

Claudia Harrison como la Princesa Ana

Flora Montgomery como Norma Major

Olivia Williams como Camila Parker Bowles

¿Cuántos episodios tendrá la temporada 5 de The Crown?

La temporada 5 de The Crown seguirá el mismo formato que sus temporadas anteriores, pues contará con 10 episodios.

Episodios de The Crown 5 los cuales tendrán los siguientes títulos:

Queen Victoria Syndrome The System Mou Mou Annus Horribilis The Way Ahead Ipatiev House No Woman’s Land Gunpowder Couple 31 Decommissioned