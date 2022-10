Así como veremos grandes estrenos en Netflix noviembre 2022, también será bastante el contenido que tendrá que decir adiós a la plataforma como las películas Sonic, Casper y Gremlins.

La plataforma de streaming Netflix, ha dado a conocer la lista de todo lo que saldrá de su catálogo, en dónde series, películas y documentales dejarán de estar disponibles para los usuarios.

A lo que los usuarios le tendrán que decir a dios a grandes clásicos del cine como la saga de Chucky, así como Casper y Gremlins.

Mientras que entre lo más reciente del cine, las películas Sonic y Lucy dejarán de emitirse en noviembre de 2022 en Netflix.

En series, una de las grandes pérdidas en Netflix es Gotham, pues sus 5 temporadas dejarán de estar disponibles.

Asimismo, Netflix eliminará el cortometraje ganador del Oscar en 2012 If Anything Happens I Love You.

Pese a esto aún tienes unos días para maratonear y ver todo lo que se va de Netflix en noviembre de 2022.

Todo lo que saldrá del catálogo de Netflix noviembre 2022

Aquí te dejamos el listado completo de lo que dejará de estar disponible en Netflix durante noviembre 2022:

1° de noviembre - Netflix noviembre 2022

Chucky (Saga)

Casper (1996)

Gremlins (1984)

8 Mile (2002)

ABCD 2 (2015)

ABCD: Any Body Can Dance (2013)

Chance Pe Dance (2010)

Christmas in the Heartland (2017)

Dinner for Schmucks (2010)

Edge of Fear (2018)

Flight (2012)

Footloose (2011)

Friday (1995)

Friday After Next (2002)

Hello, My Name Is Doris (2015)

Heroine (2012)

Identity (2003)

Johnny Mnemonic (1995)

Katt Williams: The Pimp Chronicles (2006)

Katti Batti (2015)

Last Action Hero (1993)

Leah Remini: Scientology and the Aftermath (Seasons 1-3)

Léon: The Professional (1994)

Life in a Metro (2007)

Little Nicky (2000)

Marc Maron: Thinky Pain (2013)

Miniforce X (Season 1)

Mr Bean’s Holiday (2007)

Naruto (Seasons 1-9)

Next Friday (2000)

No One Killed Jessica (2011)

No Strings Attached (2011)

Oye Lucky! Lucky Oye! (2008)

Paan Singh Tomar (2010)

Pettersson and Findus 2 (2016)

Red Riding Hood (2011)

Rock of Ages (2012)

Scarface (1983)

Snow White & the Huntsman (2012)

Takers (2010)

The Bucket List (2007)

The Family Court (Season 1)

The Forgiven (2017)

The Golden Path (Season 1)

The Little Nyonya (2009)

The Next Karate Kid (1994)

The Nightingale (2018)

The Old Thieves: The Legend of Artegios (2007)

The Truth (2008)

This Is 40 (2012)

Together (2009)

Zoé: Panoramas (2016)

2 de noviembre - Netflix noviembre 2022

Olympus Has Fallen (2013)

3 de noviembre - Netflix noviembre 2022

From Dusk Till Dawn: The Series

5 de noviembre - Netflix noviembre 2022

Framing John DeLorean (2019)

Undercover Brother 2 (2019)

6 de noviembre - Netflix noviembre 2022

Burning Cane (2019)

7 de noviembre - Netflix noviembre 2022

Unrest (2017)

8 de noviembre - Netflix noviembre 2022

War Dogs (2016)

9 de noviembre - Netflix noviembre 2022

Deadly Switch (2019)

12 de noviembre

If Anything Happens I Love You (2020)

Fukrey Boyzzz: Space Mein Fukrapanti (2020)

15 de noviembre - Netflix noviembre 2022

Ghosts of War (2020)

Lucy (2014)

Amor Eterno (2015)

16 de noviembre - Netflix noviembre 2022

At the Dolphin Bay (2003)

The Method (2015)

My MVP Valentine (2002)

The Yard (2019)