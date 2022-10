Pareciera que la plataforma de streaming Netflix ha aprovechado la muerte de la reina Isabel II, pues ha anunciado la fecha de estreno de la nueva temporada de su serie The Crown.

Buenas noticias para los fanáticos de la realeza y de la serie The Crown de Netflix, luego de que la plataforma de streaming anunciara oficialmente la llegada de la nueva temporada a su catálogo.

Por lo que el estreno de la nueva temporada de The Crown será más pronto de lo imaginado en Netflix.

The Crown temporada 5 (Netflix)

¿Cuándo se estrena la nueva temporada de The Crown en Netflix?

Para la temporada 5 de The Crown, la plataforma de streaming ha elegido el próximo mes de noviembre para la llegada de los nuevos capítulos de la serie.

Por lo que la temporada 5 de The Crown estará estrenándose el próximo miércoles 9 de noviembre de 2022.

Aunque aún no se precisa en qué horario estará disponible la nueva temporada de The Crown en México, lo más problema es que sea partir de las 2:00 am como se acostumbre.

Netflix revela nuevas imágenes de la nueva temporada de The Crown

Tras la fecha anunciada para la nueva temporada de The Crown, Netflix también aprovechó este momento para revelarnos una serie de imágenes.

Mismas imágenes que forman parte de lo que el público estará viendo en la nueva temporada de The Crown.

Por lo que al fin tenemos nuevas imágenes oficiales de Netflix -tras las filtraciones- de The Crown.

A lo que podemos ver a Imelda Staunton interpretando a la reina Isabel II, así como a Jonathan Pryce en el papel del Príncipe Felipe.

Además de Dominic West y Elizabeth Debicki, quienes interpretan al Príncipe Carlos y la Princesa Diana.

Y también a Lesley Manville como la Princesa Margarita, a Claudia Harrison como la Princesa Ana y Olivia Williams como Camilla Parker Bowles.

Recordemos que el nuevo reparto de The Crown será:

Imelda Staunton como la Reina Isabel II

Jonathan Pryce como el Príncipe Felipe, duque de Edimburgo

Lesley Manville como la Princesa Margarita

Jonny Lee Miller como John Major

Dominic West como Carlos, Príncipe de Gales

Elizabeth Debicki como Diana, Princesa de Gales

Marcia Warren como Isabel, la Reina Madre

Claudia Harrison como la Princesa Ana

Flora Montgomery como Norma Major

Olivia Williams como Camila Parker Bowles

The Crown temporada 5 (Photo Credit: Keith Bernstein / Keith Bernstein)

