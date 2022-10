Tal y como lo había anunciado este jueves Netflix ha estrenado su primer tráiler para la temporada 5 de The Crown, en cual protagoniza Elizabeth Debicki como Lady Di.

Al fin ha llegado el primer tráiler de The Crown en su temporada 5, adelanto que ha sido más que impactante, pues su trama se centrará en uno de los momentos más escandalosos de la familia real británica.

Por lo que al parecer ante su estreno del próximo 9 de noviembre en plataforma de streaming Netflix, la aclamada serie británica The Crown se colocará en el top de las más vistas.

The Crown temporada 5 (Netflix)

Elizabeth Debicki como Lady Di desatará los escándalos en de The Crown, así lo revela su tráiler

Sin duda desde la llegada del personaje de Lady Di en la temporada pasada, la serie de The Crown dejó a más de uno picados con lo que sigue del drama televisivo de unas de las familias más renombradas del mundo.

Y por lo que el tráiler de la temporada 5 de The Crown ha generado aún más expectativa, luego de ver a Elizabeth Debicki encarnando a Lady Di en una de las épocas más oscuras para la corona británica.

Debido a que será el personaje de Lady Di con Elizabeth Debicki quien desatara uno de los escándalos que más marcaron el reinado de la fallecida Isabel II.

Por lo que bajo el tema de Bitter Sweet Symphony de The Verve se puede escuchar a Elizabeth Debicki como Lady Di: “La gente nunca comprenderá mi verdadera experiencia… Nunca tuve oportunidad… no me iré en silencio, lucharé hasta el final”.

Aquí te dejamos el impactante primer tráiler de la temporada 5 de The Crown:

Este es el reparto de la temporada 5 de The Crown

Si bien la serie de The Crown de Netflix ha seguido una secuencia histórica, los personajes a su vez han cambiado por lo que el desfile de celebridades no ha faltado.

Por lo que entrando en un ciclo más la serie de The Crown de Netflix, para su temporada 5 estrenará nuevo reparto el cual está conformado por:

Imelda Staunton como Isabel II

Jonathan Pryce como el Duque de Edimburgo

Dominic West como el príncipe Carlos

Elizabeth Debicki como Lady Di

Lesley Manville como la Princesa Margarita

Jonny Lee Miller como el Primer Ministro John Major

Marcia Warren como la Reina Madre

Claudia Harrison como la Princesa Ana

Flora Montgomery como Norma Major)

Olivia Williams como Camila Parker Bowles

James Murray como Andres, el duque de York

Emma Laird Craig como Sarah Ferguson, duquesa de York

Sam Woolf como el príncipe Eduardo

Andrew Havill como Robert Fellowes

Senan West como el pequeño Príncipe Guillermo

Khalid Abdalla como Dodi Fayed

Bertie Carvel como el primer ministro Tony Blair