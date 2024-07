Te decimos dónde ver The Bear, la serie más nominada a los Premios Emmy 2024.

La Academia de Artes y Ciencias de la Televisión (ATAS, por sus siglas en inglés) dio a conocer sus nominaciones para los Premios Emmy en su edición 76.

Para los Premios Emmy 2024, las series que lideran las candidaturas son:

Shogun, con 25 nominaciones

The Bear, con 23 nominaciones

Protagonizada por Jeremy Allen White -de 33 años de edad- The Bear es un poderoso y adictivo drama muy celebrado por la crítica.

Si tú aún no has visto The Bear, acá te contamos en que plataforma se encuentra disponible.

¿Dónde ver The Bear, la serie más nominada a los Premios Emmy 2024?

En México, The Bear, la serie más nominada a los Premios Emmy 2024, se puede ver a través de Disney+.

Cabe mencionar que la serie creada por Christopher Storer -de 43 años de edad- y sus nominaciones a los Premios Emmy 2024, llegan en el timing perfecto.

Esto porque que el 17 de julio, Disney+ puso disponible todos los episodios de la tercera temporada de The Bear.

The Bear temporada 3 (Especial)

¿De qué trata The Bear la serie más nominada a los Premios Emmy 2024?

En The Bear conocemos la historia Carmy, un joven chef de alta cocina que regresa a Chicago para administrar la tienda de sándwiches que dejó su hermano.

Carmy hará todo lo posible para transformar el establecimiento y trabajar con un equipo muy peculiar.

La serie The Bear ha sido celebrada por tratar temas como la gastronomía, la familia y la salud mental con una gran agudeza audiovisual, además de grandes actuaciones.

Otro de los aspectos por los que The Bear vale la pena es por su cuidado guion en el que cada personaje tiene un arco bien definido.

El elenco principal de The Bear está conformado por:

Jeremy Allen White, de 33 años de edad

Ayo Edebiri, de 28 años de edad

Matty Matheson, de 42 años de edad

Abby Elliott, de 37 años de edad

Lionel Boyce, de 33 años de edad

Oliver Platt, de 64 años de edad

Edwin Lee Gibson, de 59 años de edad

Ebon Moss-Bachrach, de 47 años de edad

Liza Colón-Zayas, de 52 años de edad

Jon Bernthal, de 47 años de edad