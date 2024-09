¿No te quieres perder los Premios Emmy 2024? Te decimos cuándo son, dónde y a qué hora ver desde México los galardones más importantes de la televisión.

Los Premios Emmy 2024 regresan a su fecha de celebración habitual después de que la edición anterior se retrasara por las huelgas de Hollywood.

Otorgados por la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión (ATAS, por sus siglas en inglés), los Premios Emmy 2024 reconocerán a lo más relevante de la pantalla chica.

Destacando en esta ocasión a series como Shōgun, The Bear y Only Murders in the Building que lideran las nominaciones y buscarán consagrarse en los Premios Emmy 2024.

A continuación, te damos más detalles de los Premios Emmy 2024 para que sigas la transmisión y descubras si tu serie favorita ganó una estatuilla.

The Bear, serie (Especial)

¿Cuándo son los Premios Emmy 2024?

Anota la fecha porque aquí te decimos cuándo son los Premios Emmy 2024 donde se reconoce a lo mejor de la televisión.

Los Premios Emmy 2024 son el próximo domingo 15 de septiembre.

Como ya es una costumbre, los Premios Emmy 2024 se celebrarán en el Peacock Theater de Los Ángeles, California, en los Estados Unidos.

La presentación correará a cargo de:

Eugene Levy, de 77 años de edad

Dan Levy, de 41 años de edad

Premios Emmy (VALERIE MACON / AFP)

¿Dónde ver desde México los Premios Emmy 2024?

Los Premios Emmy 20224 se podrán ver desde México y acá te contamos dónde.

Para México y Latinoamérica, los Premios Emmy 2024 se disfrutarán a través de la plataforma de streaming MAX y en televisión por la señal de TNT, contando con los comentarios de:

Rafael Sarmiento, de 48 años de edad

Ileana Rodríguez

Premios Emmy (Emmys / Facebook)

¿A qué hora ver desde México los Premios Emmy 2024?

La cobertura de los Premios Emmy 2024 arrancará desde las 17:00 horas con la alfombra roja que se podrá ver en Max.

En el caso de la ceremonia de premiación de los Premios Emmy 2024, esta comenzará una hora después; es decir, a las 18:00 horas, tiempo del centro de México.