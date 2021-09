Telegram acusa a Netflix y TikTok de amenazar la ‘salud mental’

El día 4 de setiembre, el fundador de la aplicación de mensajería, Telegram acusó a Netflix y TikTok de amenazar la “salud mental” y la libertad creativa.

Y es que de acuerdo con el fundador de Telegram, el algoritmo de recomendación de las aplicaciones mencionadas solo brinda “contenido irrelevante”.

A través de su cuenta oficial en Telegram, Pável Dúrov lamentó que las personas prefirieran ver “series de Netflix o videos de TikTok al azar” en lugar de enfrentarse a situaciones reales.

“Es lamentable que la mayoría de las personas prefieran alimentar sus mentes no con hechos de la vida real que nos permitan cambiar el mundo, sino con series de Netflix o videos de TikTok al azar.”

Pues de informó el CEO de Telegram, el cerebro no distingue entre la “ficción y la realidad” y al darle contenido solo de entretenimiento, hace que todo su trabajo sea en vano.

Y es que explicó que a pesar de que el cerebro humano sea “nuestra herramienta más poderosa”, su funcionamiento se verá afectado sin información de “calidad”.

Asimismo Telegram señaló que existen varios estudios los cuales confirman que incluso mientras estamos descansando, el cerebro humano sigue trabajando.

“La mente es nuestra herramienta más poderosa. No hay nada que no pueda hacer. Según numerosos estudios, genera activamente nuevas ideas incluso cuando descansamos o no hacemos nada.”

Pável Dúrov