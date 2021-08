Survivor México: Alejandra Toussaint acusa a Cynthia González de amenazar con golpearla

En Survivor México, los conflictos entre Alejandra Toussaint y Cynthia González se están poniendo tan intensos, que la actriz ha expresado temer por su integridad física.

Todo comenzó durante una batalla de cuerpo a cuerpo en la que de forma accidental Cynthia González, exparticipante de Masterchef, dislocó el codo de Adianez Hernández.

Ante ello, Alejandra Toussaint hizo un comentario malintencionado que Cynthia González logró escuchar y de inmediato respondió con una amenaza.

Mientras Adianez Hernández recibía atención médica por el golpe recibido, Alejandra Toussaint acusó a Cynthia González lastimar intencionalmente a su compañera de Survivor México:

Alejandra Toussaint hizo su comentario en voz baja, pero Cynthia González alcanzó a escucharlo y entonces le respondió con enojo:

Al terminar la prueba, Alejandra Toussaint se quejó con Carlos Guerrero, ‘Warrior’, conductor de Survivor México, por la amenaza de Cynthia González.

“Sí salió una amenaza a mi integridad física, donde Cynthia sí me contestó y me dijo en un momento dado, ‘si hubieras sido tú, por supuesto que sí te hubiera pegado, entonces creo que eso sí se debería de aclarar porque yo nunca tengo esa acusación directa”

Alejandra Toussaint expresó su temor de terminar golpeada por Cynthia González y cuestionó si ese tipo de amenazas son válidas en Survivor México.

“Sin embargo, la amenaza a mi integridad sí está y yo no sé si eso se valga aquí en Survivor, estar amenazando la integridad física de alguien, a mí me parece bastante grave”

Cynthia González reconoció que al escuchar la acusación de la actriz, se molestó mucho y después de tantos desencuentros con ella, no pudo contener la amenaza.

Cynthia González dijo que Alejandra Toussaint la ha insultado constantemente y ya le colmó la paciencia, por lo que su amenaza sólo fue una forma de defenderse.

“Si [Alejandra] me sigue moleste, moleste y moleste, al final de cuentas me va a agarrar de malas y yo no sé cómo pueda reaccionar, entonces, simplemente me voy a defender de quien me agreda”

Cynthia González