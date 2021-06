Kristal Silva sufre un fuerte accidente en ‘Survivor México’

Debido a que algunas de las competencias de ‘Survivor México’ son bastante complicadas, es común que los participantes tengan accidentes; sobre todo cuando hay enfrentamientos.

La concursante Kristal Silva sufrió un fuerte golpe en el rostro durante una de las competencias físicas. El video del accidente fue filtrado por la propia producción de ‘Survivor México’.

En las imágenes se puede ver como ‘Sargento Rap’ suelta manotazos contras otros concursantes y en uno de esos movimiento, de manera accidental, avienta a Kristal al piso.

Momentos después, se puede ver a Kristal Silva boca arriba en el piso y con el rostro ensangrentado, al parecer, recibió un golpe en la nariz, pómulo y boca.

A pesar de lo aparatoso del accidente, los conductores de ‘Venga la Alegría’ aseguraron que todo se trató de un accidente y descartaron que la acción hubiese sido intencional.

Debido a la gravedad de la lesión, la producción de ‘Venga la Alegría’ busco al novio de Kristal Silva para saber si tenía más información sobre el estado de salud de la modelo.

Juan Ángel, prometido de Kristal, dijo sorprenderse al ver el video donde donde aparece la presentadora de televisión aparece con el rostro ensangrentado.

El joven también comentó estar preocupado por el estado de Kristal ya que nadie le avisó del accidente de su novia.

“Me tuve que parar para ver el video y es fuerte. Lo peor es que me acabo de enterar como ustedes, no hubo un previo o preparación para esto”

Juan Ángel también comentó que le gustaría saber como se encuentra Kristal Silva antes de hacer más declaraciones.

“Ahí había sangre, no sé si se cortó, si se le cayó un diente. No creo que la lesión ponga en riesgo su vida, me duele porque es su rostro, tanto que lo cuida. También quiero saber cómo está emocionalmente”

Juan Ángel