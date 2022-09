A unos días de la final de Survivor México 2022 una de las amistades que parecían más fuertes se puso a prueba cuando Naomi explotó en contra de Cathe en el consejo tribal extraordinario. ¿Cuál fue el motivo?

A lo largo de Survivor México 2022, Naomi y Cathe fueron forjando una amistad que las hizo casi inseparables, hasta dos semanas antes de la final, cuando la finalista del reality votó por la actriz, quien terminó eliminada y muy molesta con ‘La China’.

Desde entonces, Naomi ha afirmado que su amiga le pidió que votara por ella, lo que Cathe negó en en el consejo tribal extraordinario de Survivor México 2022, donde se reencontraron las supervivientes.

A tres días de la final de Survivor México 2022, Naomi, Julián y Kenta, los tres finalistas, fueron sorprendidos con un consejo tribal extraordinario al que también acudieron exparticipantes.

Esto dio lugar a un encontronazo que quedó pendiente dos semanas atrás, cuando Cathe dejó Survivor México 2022, mostrándose fúrica con Naomi.

En el consejo extraordinario de Survivor México 2022, Cathe le reclamó a Naomi por afirmar que ella misma le pidió que la enviara a eliminación.

Naomi respondió a Cathe jurándole por su mamá que la petición había sido verdadera, a lo que la actriz le pidió no jurar en vano. Esto enfureció a Naomi, quien le exigió a gritos a su amiga:

“A mi mamá no la metas, nada más te pido eso, no la menciones porque no tiene boca para mencionar a mi mamá, entonces no seas así, cierra la boca y ya”

Naomi Mejía