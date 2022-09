Al parecer Survivor México ha vuelto loco a Kenta Delgado, esto es lo que opina su ex compañera de reality Cathe López.

En entrevista con el programa Chisme No Like, la ex participante de Survivor México, la actriz Cathe López de 26 años de edad habló sobre uno de sus compañeros que ha dado mucho de qué hablar.

Luego de que en Survivor México se pudiera dar un posible romance de Cathe López, a lo que la ex participante dijo que no se pudo porque el susodicho se volvió loco.

Dicho esto se trata nada más ni menos de que de Kenta Delgado de 32 años de edad, participante de Survivor México que se ha visto muy cambiado.

A lo que Cathe López aseguró que Kenta Delgado se volvió, pues ya no es la misma persona que conoció al principio, además de sus extrañas actitudes dentro de Survivor México.

Cathe López de Survivor, asegura que Kenta Delgado ya se volvió loco (Survivor México)

Kenta Delgado está loco, así lo dijo Cathe López de Survivor

Las recientes actitudes del aún participante de Survivor México, el modelo Kenta Delgado han hecho que Cathe López asegure que está loco

“Se volvió loco, no sé qué está pasando con él”. Cathe López de Survivor

Esto luego de que la actriz Cathe López de Survivor hablará sobre los comportamientos de Kenta Delgado en el reality.

Luego de que Cathe López de Survivor recordará la vez que Kenta Delgado “incendió el refugio de la tribu donde estaba con la tribu de Los otros”.

Asimismo, Cathe López hizo mención de los gritos que Kenta Delgado protagonizó ya la fusión con todos sus compañeros en Survivor.

Pues Kenta Delgado pidió a gritos que se quiere ir de Survivor México, tanto así que hasta pidió que votaran por él, incluso dijo que daría show.

“Se volvió super loco, fue un Kenta que no es el mismo del que yo conocí el día uno que era todo paz, todo sen, tranquilo, el hambre si lo desconecto del mundo, está viviendo otra realidad, no sé que le está pasando en su cabeza, de verdad”. Cathe López de Survivor

Asimismo, Cathe López se dijo muy decepcionada de Kenta Delgado pues refrendo que se convirtió en una persona distintas, además de que dijo que ahora él aún participante de Survivor la odia.

Luego de que tras salir de Survivor, la actriz Cathe López vio cómo es que Kenta Delgado se expresó de ella, cuando no le hizo nada.