¿Qué hubo de nuevo en Survivor México 2022? Bajo el argumento de sacar de la tribu ‘Halcón’ a los integrantes que menos aportan, Gabriel Cuevas propuso robarle el tótem a “su amiga” Ale Saadi.

Gabriel Cuevas ha logrado aliarse con Cuchao Pérez y Julián Huergo para armar estrategias que les permitan llegar a la final de Survivor México 2022.

Derivado de ello, han acordado que la próxima enviada al juego de la extinción por parte de la tribu ‘Halcón’ es otra vez la bailarina Ale Saadi, pues afirman que consideran, se encuentra muy confiada con su tótem de inmunidad.

Esto, según los conspiradores, ha hecho que Ale Saadi baje su rendimiento en Survivor México 2022 y prácticamente no haga nada para ganar más recompensas y alimentarse mejor.

“Lo real es que hay gente que no sirve para el juego, sólo sirve para hablar y hablar estupideces... [Saadi] ya no es una persona que aporte y yo estoy unido con gente que aporta porque no sólo quiero pasármela bien, quiero comer”

Cuchao Pérez