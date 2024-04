¡Ojo! Sex and the City se despide del catálogo de Max, acá te contamos dónde ver en streaming la serie completa.

La icónica y multipremiada serie Sex and the City, que narra la vida amorosa de cuatro mujeres neoyorkinas, ya no será exclusiva de Max.

Ante tal situación, los fans de la producción de HBO se preguntan en qué plataforma de streaming podrán disfrutar de la serie creada por Darren Star, de 62 años de edad.

A continuación, te decimos cómo disfrutar de esta legendaria serie de televisión, inspirada en la protagonizada por:

Sarah Jessica Parker, de 59 años de edad

Kristin Davis, de 59 años de edad

Cynthia Nixon, de 57 años de edad

Kim Cattrall, de 67 años de edad

Sex and the City (Sex and the City)

¿Dónde ver la serie completa Sex and the City en streaming?

Sex and the City dirá adiós a Max. Sin embargo, no debes preocuparte si eres fanático de esta producción, ya que hay algunas opciones para verla.

La buena noticia es que la serie completa de Sex and the City está disponible en la plataforma de streaming Netflix.

Desde el lunes 1 de abril, los 94 capítulos y 6 temporadas de Sex and the City se han agregado a Netflix para la felicidad de todos los seguidores de esta serie.

Sex and the City (Especial)

¿Por qué Sex and the City se va del catálogo de Max?

La razón por la que Sex and the City no será exclusiva de Max tiene que ver con el acuerdo millonarios que realizaron Netflix y Warner Bros. Discovery por los derechos de distribución.

Desde mediados del 2023, se reportó que Warner Bros. Discovery comenzaría a licenciar algunas de sus series a Netflix.

Tras darse a conocer esta situación comenzaron a arribar series de HBO a Netflix.

La intención de Warner Bros. Discovery es mejorar los números de la empresa, por lo que se están enfocando en conseguir nuevas fuentes de ingresos.

Eso incluye licenciar las series más icónicas que tiene HBO -como Sex and the City- para que lleguen al catálogo de sus competidores en streaming.

Dicho trato, ha beneficiado no solo a Estados Unidos y Europa, sino también a Latinoamérica.