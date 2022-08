Sandra Smester dejó su puesto como Directora de Contenidos de TV Azteca en agosto; sin embargo, podría regresar a la televisora a rendirle cuentas a Ricardo Salinas Pliego, a quien le quedó debiendo. Esto es lo que sabemos.

De acuerdo con el periodista de espectáculos Michelle Rubalcava, aunque Sandra Smester, llevó mucho talento a Venga La Alegría y a la televisora del Ajusco, el rating del matutino seguía por los suelos.

“La Academia” no funcionó ni ningún otro programa del que estuvo al frente, razón por la que nadie evitó la salida de Sandra Smester, de 49 años de edad, de la empresa del Ajusco.

Sandra Smarter no fungirá como Directora de Contenido en Telemundo

Aunque es verdad que Telemundo le abrió las puertas, Sandra Smerter no tomará un puesto en dirección por lo que a Laura G no se le cumplirá el sueño de sacar de Venga La Alegría a William Valdés.

“Como directora no se va, le dieron un puesto, sí, pero como directora no”, aclara el periodista y asegura que ésta no podrá darle empleo a lo conductores de VLA porque no tendrá tanto poder.

“Los conductores que ya van para afuera estaban esperanzados de que se los llevará a Miami, pues qué creen, que no va a ser así”, expresa Michelle Rubalcava.

Por lo que éstos conductores tendrán que buscar nuevo empleo o mantenerse en el programa donde cobraban muy bien ya que Sandra Smester abusó de la confianza de Ricardo Salinas al darles un sueldazo .

Sandra Smester será auditada por Ricardo Salinas Pliego

Una vez que Sandra Smester abandonó su puesto en TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego descubrió que ésta le pagaba muy bien a Laura G, a William Valdés y a Michelle Cuburu, lo que no le gustó.

Y es que la creativa cuando paga los sueldos pide una parte de ese dinero a quien lo recibe, es decir, en nómina se declara una cantidad fuerte, la cual entrega incompleta pues se queda parte de ese sueldo.

Razón por la que el empresario mandará a traer de Estados Unidos a Sandra Smester, a quien ya mandó a auditar.