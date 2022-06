Luego de que Rubí la quinceañera formara parte de los alumnos de la nueva generación de La Academia, el público la han comparado con Jolette, por lo ella asegura que no está en el programa para causar polémica.

Desde que se reveló que Rubí formaría parte del proyecto, se generó una gran expectativa sobre ella, pues aseguran que la colocaron para crear controversia.

Es por eso que la han comparado con Jolette, quien tuvo varios enfrentamientos con Lolita Cortés y pidió al público que no votaran por ella para que quedara fuera de La Academia.

Rubí Ibarra ha mostrado entrega en sus ensayos y en el próximo concierto presentará la canción ‘Bésame mucho’ y ‘Mil y una noches’.

La joven de 21 año no ha duda en contestar a quienes aseguran que es la nueva Jolette de La Academia y con firmeza dijo que no está ahí para crear escándalos.

Durante una entrevista para el Tik Tok de La Academia, Rubí Ibarra respondió a quienes aseguran que solo está en el programa para generar morbo.

La alumna de La Academia mencionó que sabe quién fue Jolette y aseguró que su estilo no es causar polémica.

“Para nada, sí se quién es Jolette, pero yo no vengo aquí a causar polémica ni nada por el estilo. Al contrario, quiero aprender, por eso me estoy esforzando, digo no soy la mejor, por eso estamos aquí en La Academia, justamente para aprender y nada que ver, ya sabía que algo así iban a decir”

Rubí Ibarra