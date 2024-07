En su segunda emisión, La Academia de Venga La Alegría se quedó sin dos participantes: Juan Carlos Casasola se quedó fuera de la competencia por decisión del público y Kristal Silva la abandonó por decisión propia.

Así como este 5 de julio, Rubén Cerda regresó a La Academia de Venga La Alegría tras haber pasado unos días en el hospital por una obstrucción intestinal.

Por lo que actualmente la competencia de canto del matutino de TV Azteca, cuenta con 6 participantes, quienes luchan por convertirse en la mejor voz.

Ellos son:

Ferka, de 37 años de edad

Rubén Cerda, de 63 años de edad

Viviann Baeza, de 17 años de edad

Fabián Chávez, de 35 años de edad

Jorge Falcón, de 70 años de edad

Imelda Garza Tuñón, de 27 años de edad

La primera en quedar fuera de La Academia de Venga La Alegría es nada menos que Kristal Silva, de 32 años de edad, quien por decisión propia renunció a la competencia.

Kristal Silva tomó tan importante decisión debido a que audiencia de Venga La Alegría acusa favoritismo ya que la conductora siempre es parte de los concursos del matutino.

Por lo que al ver que el jurado rechazó que Rubén Cerda se integrara a la competencia ya que consideró “injusto” que no estuviera presente en la primera emisión, Kristal Silva aprovechó la oportunidad para irse de buena manera.

La conductora y también cantante pidió que Rubén Cerda se mantuviera en la competencia ocupando su lugar ya que lo merece.

“La gente dice que otra vez estoy aquí y eso me duele, que he estado en todos los realities de Venga La Alegría, la gente ya se cansó… Creo que Ruben con esa fuerza mas allá de la física, con estar aquí, se lo merece y no es renunciar lo hago de corazón, necesitan un Rubén dentro de La Academia”

Kristal Silva