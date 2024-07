¿Cuál es el estado de salud de Rubén Cerda? Tras ser operado de emergencia el famoso revela cuándo vuelve a La Academia de Venga La Alegría.

Rubén Cerda -de 63 años de edad- fue anunciado como uno de los integrantes de La Academia de Venga La Alegría, reality del matutino de TV Azteca.

Pese a que ya había sido anunciado, al final Rubén Cerda no apareció en el concurso de canto, pero no por decisión propia.

Y es que se dio a conocer que Rubén Cerda tuvo que ser operado de emergencia por fuertes dolores abdominales.

En medio de la preocupación de todos sus seguidores, Rubén Cerda reapareció en Venga la Alegría y habló sobre su estado de salud, pero ¿será que podrá seguir en el concurso de canto?

Rubén Cerda cuenta con una amplía trayectoria dentro de la industria del espectáculo, por lo que era una carta fuerte de La Academia de Venga La Alegría.

Sin embargo, Rubén Cerda no pudo estar presente en el estreno de La Academia de Venga La Alegría debido a que lo habían operado de emergencia.

Rubén Cerda compartió que había tenido un fuerte dolor abdominal por lo que fue al hospital y lo tuvieron que operar de emergencia.

En plena recuperación, Rubén Cerda sufrió complicaciones en su salud luego de que una sutura se desprendió.

Esto provocó que Rubén Cerda tuviera que ser intervenido nuevamente, pero afortunadamente la operación fue todo un éxito.

En entrevista para Venga la Alegría, Rubén Cerda compartió que luego de esta cirugía se ha sentido mucho mejor y espera que pronto pueda estar al cien por ciento.

View this post on Instagram

Rubén Cerda compartió a Venga la Alegría que ya se encuentra bien y espera que pronto pueda incorporarse al reality.

En el video, Rubén Cerda compartió que se encuentra listo para volver a La Academia de Venga La Alegría e incluso ya tiene preparada la canción.

Y es que Rubén Cerda destacó que con su problema de salud ha tenido mucho tiempo para preparar la canción con la que quiere presentarse en La Academia de Venga La Alegría.

Rubén Cerda no quiso adelantar cómo será su presentación del viernes 5 de julio, pero aseguró que será una sorpresa para sus seguidores.

“Va a ser una sorpresa, ya les diremos. No les voy a decir cuál es, pero ya está elegida, ya está ensayada, ya todo pues aquí he tenido todo el tiempo del mundo”

Desde el hospital, Rubén Cerda les envió buenos deseos a sus compañeros de La Academia de Venga La Alegría.

Sobre las críticas que han recibido Ferka e Imelda Garza Tuñón en La Academia de Venga La Alegría, Rubén Cerda cree que no han podido resaltar en el canto porque no han encontrado su tono.

“Siento que yo que no estaban cómodas, no se si no le atinaron al tono o realmente no están manejando el tipo de música que saben manejar”

Rubén Cerda