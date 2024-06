La temporada 4 de The Boys arrancó con todo, pues introdujo a nuevos personajes que se unieron a Los Siete como Sister Sage.

Fue el pasado jueves 13 de junio que se liberaron los tres primeros capítulos de la nueva temporada de The Boys.

El resto de los capítulos, los cuales serán 8 en total, se irán liberando semana a semana durante cada jueves.

Tiempo en el que podremos conocer más a fondo a sus nuevos personajes.

Pero por lo pronto, esto fue todo lo que se reveló de Sister Sage durante los primeros capítulos de la cuarta temporada de The Boys.

Los Siete / The Boys (Instagram / @theboystv)

Sister Sage y su roll en la nueav temporada de The Boys como miembro de Los Siete

Todo parece indicar que Sister Sage tendrá un roll fundamental en la nueva temporada de The Boys, pero sobre todo para el equipo de Los Siete.

Esto porque Homelander la habría reclutado personalmente, pues le sería útil para sus propósitos.

Esto debido a que el poder de Sister Sage es la super inteligencia, ya que es considerada como la persona “más inteligente del mundo”. Lo que, de acuerdo con su descripción, la hace estar hasta mil pasos adelante de todos los demás, tengan poderes o no.

Motivo por el cual Homelander la quiere dentro de Los Siete, pues es la única que, gracias a su inyteligencia, le permitiría desarrollar sus planes a la perfección.

Sobre todo en la campaña sucia que Homelander planea contra Starlight para poner a sus fanáticos en su contra.

Una de las primeras curiosidades en torno a este personaje es que no lo vemos en los comic, siendo su debut en la serie de televisión.

Sister Sage y Firecracker de The Boys (Instagram / @theboystv)

¿Quién es Sister Sage en la vida real? Ella es la actriz que interpreta a la nueva super en The Boys

Susan Heyward -de 41 años de edad- es la actriz encargada de interpretar a Sister Sage, el personaje original exclusivo de la serie de The Boys.

A lo largo de su carrera ha tenido diferentes roles dentro del teatro, el cine y la televisión.

Siendo su personaje de Tamika Ward en Orange Is the New Black uno de los más conocidos por el público.