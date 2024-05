¿Cuándo sale The Boys temporada 5? A un mes del estreno de su cuarta temporada, Amazon Prime renueva la serie para una más.

No es un secreto que The Boys se ha convertido en una de las series más exitosas de Amazon Prime Video.

Y a un mes del estreno de la tan esperada cuarta temporada, The Boys anunció que fue renovada para una quinta.

¿Cuándo sale The Boys temporada 5? Esto se sabe de su renovación

Amazon Prime dio a conocer que la serie The Boys fue renovada para una temporada 5, aún faltando por estrenarse la número 4 en Amazon Prime.

El anuncio de la renovación de The Boys para una temporada 5 en Amazon Prime, fue bien recibida por los fans, pues da a entender que aún queda historia qué contar.

Aunque no se han dado más detalles sobre la renovación de la temporada 5 de The Boys, faltando poco menos de un mes para el estreno de la temporada 4 en Amazon Prime.

Por lo que de acuerdo a las cuentas de los propios fans y expertos, especulan que la temporada 5 de The Boys podría llegar hasta el 2026 a Amazon Prime.

The Boys Season 5. CONFIRMED. pic.twitter.com/5xRllCCfd3 — Prime Video (@PrimeVideo) May 14, 2024

El 13 de junio se estrenará la temporada 4 de The Boys

The Boys, la aclamada serie de Amazon Prime, ha sido renovada para una temporada 5 aún sin que se haya estrenado la cuarta.

No obstante, no se ha dado una fecha oficial de estreno de la temporada 5 de The Boys, pues aún ni siquiera se estrena la cuarta temporada.

Por lo que habrá que esperar al estreno de la temporada 4 de The Boys, la cual se estrenará el próximo 13 de junio en Amazon Prime.

Cabe recordar que la cuarta temporada de The Boys llega poco más de dos años después de la tercera entrega, esto debido a la huelga de actores y guionistas de Hollywood.