En pleno día del estreno de la temporada 4 de The Boys en la plataforma de streaming Amazon Prime Video, hoy jueves 13 de julio, su protagonista Homelander se ha ganado el reconocimiento de la revista TIME.

TIME nombra a Homelander de The Boys como “superhéroe del año” en 2024 (Amazon)

Con ello, Homelander de The Boys ha recibido con orgullo y con su peculiar carácter lleno de confianza extrema este reconocimiento del “superhéroe del año” 2024:

“-¿Qué se siente al recibir un honor tan prestigioso?

-No me malinterpretes, tienes una gran revista.

Por supuesto que me siento honrado, pero elogios como este...

Digamos que no son lo que me saca de la cama por la mañana. Piénselo: si yo no salvo a la gente, ¿quién lo hará? Sin mí, el mundo ardería. Literalmente. Fuego y sangre.”

Homelander de The Boys