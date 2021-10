En redes sociales especulan que en ¿Quién es la Máscara? Dulce María podría ser Leona, y han colocado varias “pruebas” que lo confirmarían.

Luego de que se emitiera un nuevo episodio de ‘¿Quién es la Máscara?’ 2021 presentando a los 6 nuevos personajes, una de las que más destacó fue Leona.

De hecho, durante su presentación en donde cantó ‘Si te vas’ de Shakira , impactó tanto a los investigadores conformados por Yuri, JuanPa Zurita, Carlos Rivera y Mónica Huarte que decidieron salvarla de las eliminatorias.

Imposible no reconocer la voz de tu ídolo, está interpretación es un ejemplo 🔎🦁🤩 Dulce María es única!! #LeonaEs #QuiénEsLaMáscara pic.twitter.com/IS1C4kiXCC — Dulce Mania México🏹 (@DulceManiaMxico) October 25, 2021

Fans de Dulce María aseguran que ella podría ser Leona en ‘¿Quién es la Máscara?’

No obstante, para los fans de Dulce María, han asegurado que la voz de Leona es idéntica a la de la ex RBD y ex JNS.

Sobretodo porque el timbre de voz de Dulce María es bastante único y fácilmente identificable.

Por lo que no dudaron ni un segundo en asegurar que Dulce María podría ser Leona en ‘¿Quién es la Máscara?’ tras su interpretación.

De ser Dulce María quien se encuentre detrás de la máscara de Leona en la tercera temporada de ‘¿Quién es la Máscara?’, sería la segunda ex integrante de RBD en participar.

Cabe recordar que la temporada pasada, Christian Chávez participó en ‘¿Quién es la Máscara?’ bajo la identidad de Pantera.

Y, al igual que ahora pasa con la identidad de Leona al asegurar que es Dulce María, los fans de RBD lograron identificar a la primera la voz de Christian Chávez.

Dulce María (@dulcemaria / Instagram)

Dulce María se convierte en tendencia tras su supuesta aparición en ‘¿Quién es la Máscara?’

Luego de que Leona hiciera su primera participación en ‘¿Quién es la Máscara?’, los fans de Dulce María se han encargado de mantener su nombre entre las tendencias de redes sociales.

Desde su emisión el pasado domingo 24 de octubre, el nombre de Dulce María ha permanecido entre las tendencias de Twitter.

Y, a su vez, se ha llenado de videos y supuestas “ pruebas ” por parte de los fans que comparan la voz de Leona con la de Dulce María.

Se que espera una nueva emisión de ‘¿Quién es la Máscara?’ llegue el próximo domingo 31 de octubre en punto de las 8:30 de la noche.