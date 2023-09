Se ha dado a conocer que un personaje de ¿Quién es la Máscara? 2023 traería debajo al ex más odiado de Shakira, cantante de 46 años de edad.

Y es que es un ex que no necesita presentación, pues se convirtió en el más odiado prácticamente a nivel mundial por haberle sido infiel a Shakira con Clara Chía.

Así es. De acuerdo con información exclusiva de Chisme no Like, se trata de Gerard Piqué -de 36 años de edad- quien sería parte de ¿Quién es la Máscara? 2023.

Gerard Piqué, el ex de Shakira, se ocultaría detrás de uno de los personajes de ¿Quién es la Máscara? 2023

Javier Ceriani y Elisa Beristan de Chisme no Like revelaron una de las mayores sorpresas que tenía ¿Quién es la Máscara? 2023.

Pues aseguran que el ex odiado de Shakira, Gerard Piqué, será parte de ¿Quién es la Máscara? 2023 y que incluso ya fue a grabar con todo y botarga.

Pero eso no es todo, pues los conductores de Chisme no Like también aseguran tener más datos de ¿Quién es la Máscara? 2023.

Al respecto, los conductores aseguraron contar con información fidedigna acerca del resto de personajes.

Participación de Gerard Piqué en ¿Quién es la Máscara? 2023 explicaría su visita a CDMX

Hace unos cuantos días iniciaron las grabaciones de ¿Quién es la Máscara? 2023, pues ya faltan cada vez menos semanas para el estreno.

Para esto, cabe destacar que hace pocos días algunos periodistas de espectáculos habían informado que Gerard Piqué había sido captado en zona Polanco de la CDMX.

Aparentemente, el ex futbolista había venido para grabar un comercial para un banco, pero ahora su visita a la CDMX coincidiría con la información de Chisme no Like.

Pues Gerard Piqué estaría en ¿Quién es la Máscara? 2023 como un invitado especial y no como parte del elenco principal de personajes.

Por lo que abría bastado con unas horas de grabación para que quedara lista su participación en ¿Quién es la Máscara? 2023.