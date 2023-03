Se dice que la máxima autoridad del Exatlón All Star, Antonio Rosique habría dejado la conducción del reality deportivo, aquí te contamos qué pasó.

Exatlón All Star ha sufrido una fuerte baja en su transmisión, luego de que en filtraciones se reportara que Antonio Rosique -de 47 años de edad- ha dejado la conducción.

Con esto los seguidores de Exatlón All Star, lamentan la posible salida de Antonio Rosique, pues aseguran que no pueden ver el reality deportivo sin el famoso conductor.

Ya que el conductor de deportes, Antonio Rosique ha sido la cara del reality de TV Azteca en todas sus temporadas en sus diferentes modalidades.

Y por lo que sería muy lamentable no seguir viendo en la conducción de Exatlón All Star a Antonio Rosique , cuando apenas tiene 4 semanas que inició su segunda temporada esta modalidad del reality.

Antonio Rosique detiene grabaciones de Exatlón All Star, tras dejar la conducción

Tras dejar la conducción, Antonio Rosique ha causado que las grabaciones de Exatlón All Star fueran detenidas.

Por lo que la producción de Exatlón All Star se verá afectada, sin embargo no habría retrasos en su transmisión.

Ya que pese a que Antonio Rosique dejó la conducción de Exatlón All Star, en tiempo real habrían entre cinco y siete días de diferencia entre grabaciones y transmisión.

Asimismo, se dice que los participantes de los equipos -rojos y azules- podrían tomarse estos días en las barracas para relajarse y seguir entrenando, mientras regresan a grabar.

Pues ante la ausencia de Antonio Rosique no hay mucho que hacer en Exatlón All Star, sin embargo esto no es algo que preocupe.

Debido a que Antonio Rosique dejó la conducción de Antonio Rosique, pero no quiere decir que se fue para siempre.

¿Qué pasó en Exatlón All Star? Antonio Rosique habría dejado la conducción (Instagram @antonio_rosique)

Antonio Rosique no se va de Exatlón All Star solo se tomará unos días de descanso

Antonio Rosique habría dejado la conducción solo para tomar unos días de descanso, pues no se va de Exatlón All Star.

Ante las especulaciones en las cuales se dijo que Antonio Rosique habría dejado la conducción de Exatlón All Star, la realidad es que solo pidió unos días para ausentarse.

Y aunque los motivos son inciertos, entre rumores existen varias versiones por las que se dice que Antonio Rosique habría dejado la conducción de Exatlón All Star.

A lo que algunos apuntan que Antonio Rosique solo pidió unos días de descanso, mientras que otros aseguran que el conductor de Exatlón All Star, se ausentara por otras cuestiones laborales.