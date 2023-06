En Ventaneando, Pati Chapoy explotó contra Susana Zabaleta por tachar a Yuri de homofóbica.

En los últimos años, la cantante Yuri, de 59 años de edad, ha protagonizado diversas polémicas por los comentarios homofóbicos que ha expresado en varias ocasiones.

Esto le ha valido fuertes críticas del público y de colegas que defienden la diversidad sexual, como sucede con Susana Zabaleta, de 58 años.

En congruencia con ello, Susana Zabaleta reveló a Ventaneando que renunció a un famoso reality show protagonizado por la comunidad LGBT luego que Yuri fuera invitada.

Susana Zabaleta anuncia su regreso a ‘La Más Draga’; revela que Yuri fue el motivo de su ausencia por 2 años

El fin de semana pasado Susana Zabaleta fue coronada reina de la Marcha por el Orgullo LGBT, en Guadalajara. Previo al evento, la cantante habló con Ventaneando.

Durante la charla, Susana Zabaleta anunció que volverá a participar en el reality show ‘La Más Draga’, luego de dos años de ausencia por un importante motivo.

“Estuve 2 años sin haber ido porque les decía yo que qué cosa de incongruencia que habían invitado a Yuri, entonces, me había enojado mucho por eso”

Susana Zabaleta afirma que no tiene ningún problema con Yuri

Al pedirle que abundara en sus razones, Susana Zabaleta consideró que “uno no puede estar con alguien que te odia o que dice que te vas a ir al infierno”.

Enseguida, Susana Zabaleta aclaró que a nivel personal no tiene ningún problema con Yuri e incluso dijo que la admira mucho en el plano artístico:

“A mí Yuri nunca me ha ofendido, a los que ha ofendido es a ustedes… A mí Yuri me encanta, me fascina como canta, la adoro. No me gusta de repente la forma de expresarse”.

Susana Zabaleta consideró que “nadie tiene derecho a criticar un estado del cual tú estás fascinada, si a ti te gustan los hombres, si no te gustan los hombres, tú no tienes derecho a decir, ‘tú te vas a ir al infierno’, yo creo que no”.

Pati Chapoy se lanza contra Susana Zabaleta para defender a Yuri

Traas escuchar las declaraciones de Susana Zabaleta, Pati Chapoy explotó en su contra y defendió a Yuri:

“A ver, mi querida Susana, quiero hacerte un comentario para que te quede claro: Yuri jamás, jamás ofendió a esa comunidad”.

Asimismo, Pati Chapoy le exigió a Susana Zabaleta que respete los comentarios de Yuri aunque no esté de acuerdo con ellos, además de reiterar que la rubia cantante nunca ha ofendido a la comunidad LGBT:

“De la misma forma que tú estás dando una opinión, y es respetable, Yuri dio una opinión y es respetable, nos guste o no nos guste. Habrá quien está de acuerdo y habrá quien no, pero no ofendió”

Lo cierto es que Yuri se ha manifestado en contra de algunos derechos de la comunidad LGBT, como la adopción de niños.

También, ha hecho comentarios desafortunados, como el día que le confesó a ‘El Escorpión Dorado’ que un novio le salió gay y tras enterarse de eso, lejos de sentirse despechada, sintió la urgencia de ir a practicarse un análisis.