Aunque parecía una serie de un par de capítulos en Disney+, ha sido tal el éxito que estamos ante Only Murders in the Building Temporada 4.

Claro que los fans tenían ciertas dudas sobre Only Murders in the Building Temporada 4, debido a qué tanto se podía seguir explotando un concepto un tanto autocontenido.

Sin embargo esta temporada no solo mantiene el nivel de calidad de las anteriores, sino que lo eleva con nuevas tramas, personajes y escenarios.

Rompiendo un poco el molde sin perder lo que la ha hecho especial, además de hacer una pequeña parodia y crítica del Hollywood actual.

Only Murders in the Building Temporada 4 (Disney)

¿De qué trata Only Murders in the Building Temporada 4?

Only Murders in the Building Temporada 4 empieza donde terminó la anterior entrega de capítulos, con el trío de investigando el misterio de Sazz Pataki.

Que por azares del destino, conduce a nuestros protagonistas hasta Hollywood, donde se enteran que hay una producción basada en ellos, por lo que ahora convivirá con sus dobles de la ficción.

Este cambio de escenario aporta una nueva dimensión a Only Murders in the Building Temporada 4, permitiendo explorar el mundo del cine y la televisión desde una perspectiva cómica y crítica.

Además de dejar una sensación curiosa en el espectador, pues estamos hablando una película dentro de una serie, lo cual siempre resulta interesante cuando se hace bien.

Only Murders in the Building Temporada 4 (Disney)

Afortunadamente la producción supo jugar muy bien con la metaficción dando varias escenas graciosas, sobretodo entre Charles y su doble.

Hablando de los dobles de Only Murders in the Building Temporada 4, estos están interpretados perfectamente por Eva Longoria (Mabel), Eugene Levy (Charles) y Zach Galifianakis (Oliver).

Quienes tienes una gran química con Selena Gómez, Steve Martin y Martin Short, generando nuevas dinámicas, evitando caer en clichés y manteniendo la frescura de la trama.

Pues los protagonistas de Only Murders in the Building Temporada 4 tendrán que enfrentarse a sí mismos, o más bien, a la visión que el mundo tiene de ellos.

Only Murders in the Building Temporada 4 (Disney)

Lo cual despierta sus inseguridades, preguntándose cosas como su valor real en el mundo, si tienen lo necesario para sobresalir (o si esto es importante), así como de la soledad que tratan de ocultar.

Todo con un equilibrio perfecto entre drama y comedia, pues al final del día, estas son versiones distorsionadas de nuestros personajes, producidas por una maquinaria que poco le importa la verdad.

¿Cómo es la producción de Only Murders in the Building Temporada 4?

Desde el punto de vista técnico, Only Murders in the Building Temporada 4 sigue siendo impecable; sobretodo si tomamos en cuenta que no es una obra de gran presupuesto de una franquicia establecida.

A pesar de ser una serie hasta cierto punto “menor”, la cinematografía de Only Murders in the Building Temporada 4 es excelente, capturando tanto la esencia de Nueva York como el glamour de Hollywood.

La dirección de arte y el diseño de producción son de alta calidad, creando ambientes que son visualmente atractivos y que contribuyen a la narrativa.

Esto era de vital importancia en esta temporada que los personajes salen de su zona de confort a un ambiente totalmente ajeno a su cotidianidad.

Only Murders in the Building Temporada 4 (Disney)

El hacer esta diferencia entre los espacios geográficos y la manera en que se presenta cada uno era de vital importancia para la narrativa.

Otra cosa que hay que destacar de Only Murders in the Building Temporada 4 es la música.

Siddhartha Khosla se mantienen al mando de la banda sonora de Only Murders in the Building Temporada 4, presentándola como un elemento destacado de la serie.

Pues esta complementa perfectamente el tono de la serie, añadiendo tensión en los momentos de misterio y ligereza en las escenas cómicas.

Only Murders in the Building Temporada 4 (Disney)

¿Vale la pena Only Murders in the Building Temporada 4?

Only Murders in the Building Temporada 4 es una adición sólida y entretenida a la serie, que logra salir avante del riesgo que era trastocar un poco la dinámica de la historia.

Con esto se logra que Only Murders in the Building Temporada 4 nos dé una trama intrigante, personajes bien desarrollados y una mezcla perfecta de comedia y drama

Los fans de la serie encontrarán mucho que disfrutar, y aquellos que aún no la han visto tienen una excelente oportunidad para sumergirse en este encantador y misterioso mundo.

Si eres fan de los misterios con un toque de humor y personajes entrañables, esta es una serie que no te puedes perder.