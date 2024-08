Becoming Karl Lagerfeld es una miniserie de Disney+ inspirada en el conocido diseñador de modas.

Como su nombre lo indica, Becoming Karl Lagerfeld se centra en la vida y carrera del personaje homónimo.

Si bien la idea del show es abordar los pormenores que han rodeado a tan interesante personaje; la realidad es que no se toma muy en serio, siendo más algo ficcional.

No obstante, y bajo esa idea, se trata de un producto bastante entretenido que te mantendrá atento por algunas horas.

¿Cómo es Becoming Karl Lagerfeld?

Becoming Karl Lagerfeld nos cuenta parte de la vida y carrera del diseñador de modas, en una época donde trataba de hacerse un nombre en el mundo de la moda.

Mostrando principalmente cómo eran sus relaciones personales, así como la rivalidad que desarrolló con Yves Saint Laurent, lo cual se lleva la mayoría de la narrativa.

De hecho, más allá de centrarse realmente en este interesante personaje, Becoming Karl Lagerfeld es una representación del mundo de la moda en una de sus eras de mayor esplendor.

La serie ofrece una mirada interesante a la industria de la moda durante las décadas de 1970 y 1980.

Explorando las rivalidades, las presiones y las dinámicas internas en este mundo que estaba por ver la llegada de sus mejores representantes.

Becoming Karl Lagerfeld no lograría nada de esto de no ser por su excelente actor protagónico y gran producción.

El show cuenta con la actuación de Daniel Brühl, en el rol principal, un actor más que provado que lo hemos visto en todo tipo de géneros.

En Becoming Karl Lagerfeld, Daniel Brühl, logró capturar la esencia del diseñador, aportando profundidad y carisma al personaje.

Si bien en algunos momentos su interpretación puede parecer un tanto grandilocuente, al final esto forma parte de todo el encanto del diseñador.

A esto hay que sumar la cuidadosa ambientación en las décadas de 1970 y 1980. Sobretodo el diseño de vestuario que era lo más importante en una serie de este estilo.

Cada uno de los trajes y vestidos que vemos en pantalla captura la esencia de la moda de la época, además de reflejar el estilo tan particular de Karl Lagerfeld.

¿En qué falla Becoming Karl Lagerfeld?

Si bien Becoming Karl Lagerfeld trata de ser una serie biográfica, en realidad dista mucho de esto. No es que se invente toda la historia, lo que pasa es que no tiene un rigor como tal, apelando más a la ficción.

La visión que nos da Becoming Karl Lagerfeld es bastante superficial, apelando solo a los conflictos más sonados y mediáticos.

Dejando de lado aspectos más profundos del diseñador, además de que al final su relevancia se ve minizada, quedando su carrera como algo más anecdótico.

En realidad, fuera del aparente odio que tenía en contra de Saint Laurent, no hay más motivaciones que nos indiquen el por qué nuestro protagonista incursionó y se mantuvo en el mundo de la moda.

Lo cual nos da como resultado un desarrollo de personaje un tanto vago, así como una trama que se cuenta en pedazos, y no tanto con un hilo narrativo.

Siendo Becoming Karl Lagerfeld más un show, que un contenido con una investigación exhaustiva.

Cosa que podría decepcionar a más de una persona interesada por conocer, de una manera menos rígida, un poco de la vida del diseñador.

¿Vale la pena Becoming Karl Lagerfeld?

Con todo y sus fallos, Becoming Karl Lagerfeld es una serie que es inesperadamente entretenida y que te atrapa desde el primer episodio.

Aunque Becoming Karl Lagerfeld no profundiza en todos los aspectos de la vida de su protagonista; da un buen show, con un ritmo bastante ágil y una puesa en escena destacada.

Sin olvidar la increíble actuación de Daniel Brühl, su cuidadosa ambientación y su diseño de vestuario.

Es perfecta para aquellos que buscan un show sin complicaciones y que los hará pasar un buen rato; ahora que si deseas algo más “profundo”, esta obra te podría decepcionar un poco.