Se ha dado a conocer que uno de los protagonistas de El Juego del Calamar, ha sido acusado de conducta inapropiada; se trataría de O Yeong-su de 78 años de edad.

De acuerdo a AFP , O Yeong-su, quien fuera el viejo de El Juego del Calamar o Número 001, ha sido acusado en Corea de conducta sexual inapropiada.

Aparentemente, O Yeong-su de 78 años de edad fue acusado de conducta sexual inapropiada pues aparentemente tocó de mala forma el cuerpo de una mujer en 2017 .

No obstante, O Yeong-su, actor de El Juego del Calamar y el primer actor surcoreano en ganar un Globo de Oro a mejor actor de reparto por su actuación en la serie de Netflix, fue liberado sin detención por la Fiscalía de Corea del Sur.

La denuncia contra O Yeong-su, quien interpretó al viejo de El Juego del Calamar, fue presentada en diciembre del 2021.

Aunque el caso por conducta sexual inapropiada en contra de O Yeong-su, actor de El Juego del Calamar se cerró en abril del mes pasado, se reabrió luego de que la supuesta víctima pidiera que se hiciera una investigación más a fondo.

El actor O Yeong-su, quien interpretó a un viejo aparentemente vulnerable en El Juego del Calamar, ha sido acusado de conducta sexual inapropiada luego de que aparentemente tocará a una mujer en 2017.

Sin embargo, el actor de El Juego del Calamar, ya ha emitido una declaración al respecto de sus acusaciones.

“Solo tomé su mano para guiar el camino alrededor del lago. Me disculpe porque dijo que no haría un escándalo por eso, pero eso no significa que admita los cargos”

O Yeong-su, actor del El Juego del Calamar