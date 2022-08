¿Amor real o estrategia? Nacho Casano no se resiste a Daniela Navarro y ya se besan en La casa de los famosos, y frente a sus compañeros.

No, no es broma, pese a que Nacho Casano, de 42 años de edad, nominó a Daniela Navarro con 2 puntos, alegando que no tolera sus faltas de respeto y sus agresiones, hoy la ve “con otros ojos”.

La madrugada del pasado viernes, Nacho Casano comenzó un romance con Daniela Navarro, de 38 años de edad, luego de que ambos se besaran apasionadamente mientras sus compañeros dormían.

Nacho Casano y Daniela Navarro se besan (La casa de los famosos / YouTube)

No obstante, contrario a ocultarlo dado que sus compañeros los consideraban rivales, incluso, aún cuando la mamá de Nacho Casano le pidió no confiar en Daniela Navarro, los actores intercambian cariño frente a todos.

Sin duda, el más emocionado es Toni Costa, de 38 años de edad, quien desde el inicio del juego juró y perjuró cuidar a Daniela Navarro dentro del reality de Telemundo, debido a que ésta es amiga de una de las amigas del bailarín.

Daniela Navarro y Nacho Casano intercambian cariño en la piscina (La casa de los famosos)

Laura Bozzo no cree en el romance de Nacho Casano con Daniela Navarro

La que no se encuentra muy feliz con la nueva pareja de La casa de los famosos es Laura Bozzo, de 59 años de edad, quien asegura se trata de una estrategia de ambos para llegar a la final.

Durante la última cena de la última nominación, Laura Bozzo le aseguró a Nacho Casano y a Daniela Navarro que la están subestimando al pretender tener una relación feliz.

Y es que a ninguno le cree que de un día a otro, y justo a días de que los finalistas sean elegidos, les haya nacido el amor.

¿Amor o estrategia la relación de Nacho Casano y Daniela Navarro?

Al igual que Laura Bozzo, mucha gente cree que el romance es fingido ya que de ésta forma Nacho Casano asegura que la gente que votará por la salvación de Daniela Navarro también lo apoyará y viceversa.

Ambos se estaría usando para obtener su pase a la final y posiblemente disputarse el primer lugar, el cual también pelea Ivonne Montero.