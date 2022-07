Ni el escándalo ayudó a Daniela Navarro, está nominada en La casa de los famosos y quieren que se vaya el próximo lunes, día de la penúltima eliminación.

Tal y como Daniela Navarro lo intuyó, quedó nominada junto a sus compañeros Toni Costa y Natalia Alcocer, debido a que los inquilinos del polémico reality argumentaron que ya no soportan su mala actitud.

Esto porque Daniela Navarro en los últimos días ha molestado a sus compañeros sin un verdadero motivo. La gota que derramó el vaso fue su pelea con Ivonne Montero.

La actriz colombiana, de 38 años de edad, se lanzó contra su compañera porque ésta no quiso realizar la prueba semanal en el momento que Daniela Navarro lo solicitaba.

Ivonne Montero y Daniela Navarro se enfrentan (La Casa de los Famosos)

Comenzó a gritar y la provocó con el objetivo de ser agredida físicamente para que La casa de los famosos expulsara a Ivonne Montero, a quien considera una fuerte competencia.

Para empeorar las cosas, sus compañeros notaron que su objetivo es molestar a todos pues cuando estaban conversando amenamente, Daniela Navarro y Laura Bozzo se las ingeniaron para arruinar el momento.

Daniela Navarro (@daniellanavarros / Instagram)

Piden salida de Daniela Navarro de La casa de los famosos

“Le salió el tiro por la culata”, aunque Daniela Navarro pensó que haciendo show en La casa de los famosos robaría cámara y se convertiría en la favorita del público, resultó lo contrario.

A través de redes sociales los cibernautas exigen la salida de la actriz argumentando que ha hecho mucho daño.

“Fuera Natalia”, “Va para fuera por maleducada”, “Fuera Daniela por vulgar”, “Que salga por problemática”, “Daniela y Laura hicieron complot y La Jefa otra vez no lo vio, ya que la saquen”, “

A votar por Tony y Natalia para que se vaya Daniela”, “Ya le llegó la hora, que se vaya”, “Votemos por Natalia y Toni para que la saquen por irrespetuosa”, expresan.

Piden salida de Daniela Navarro (Telemundo / Instagram)

Mientras tanto, Daniela Navarro pide a sus seguidores que la apoyen para que llegue a la gran final:

“¿Será que es mi última semana? No me quiero ir. Lo quiero lograr, solo faltan 19 días papá Dios, por favor no me dejes a mitad del camino”, le expresó a Toni Costa.