“Como el perro de las dos tortas”, así se quedó Eduardo Rodríguez y es que la relación entre Daniela Navarro y Salvador Zerboni se volvió más cercana al punto que se abrazaron bajo las sábanas en ‘La casa de los famosos’.

Así es, Daniela Navarro y Salvador Zerboni se olvidaron de la hermandad que construyeron desde que decidieron pertenecer al equipo morado de ‘La casa de los famosos’, compartir suit los llevó a un nuevo nivel...

Verás, Daniela Navarro y Salvador Zerboni aprovecharon al máximo sus últimos días en la suit por lo que una noche antes de anunciarse la salida de Lewis Mendoza, “los amigos” intercambiaron coqueteos y estuvieron a nada de besarse.

Salvador Zerboni y Daniela Navarro a punto de besarse (La casa de los famosos)

Daniela Navarro intenta besar a Salvador Zerboni

El primer coqueteo se dio cuando Daniela Navarro le pidió a su compañero que la abrazara; sin embargo, él se negó ya que no entendía el por qué de la petición sobre todo porque en aquel momento estaban jugando billar.

Pero ella no se rindió y continuó suplicando por un abrazo, al punto que llamó soberbio a Salvador Zerboni logrando que su ego se activara y lo hiciera, la abrazó.

Por lo que aprovechando la cercanía, la conquista de Eduardo Rodríguez le pidió darle un beso en la barbilla así como tener un bonito recuerdo dentro de la suit, lo que al villano de telenovelas le pareció muy peligroso.

¡Daniella y Zerboni están más cerca que nunca! 👀 ¿Lo veías venir? 😲



Sigue el lunes de eliminación de #LaCasaDeLosFamosos ahora mismo por Telemundo. 👈 #LCDLF2 pic.twitter.com/S4Sg82y0re — Telemundo Realities (@TLMDRealities) July 12, 2022

Daniela Navarro y Salvador Zerboni se abrazan debajo de las sábanas

Las cosas no quedaron ahí, Daniela Navarro no se rindió y una vez que se acostaron le pidió a Salvador Zerboni que se acercara pues tenía frío, por lo que el actor le suplicó no aprovecharse del líder de la casa.

Pero ella insistió al punto que él se acercó y, claro, todo quedó registrado por las cámaras de la segunda temporada de ‘La casa de los famosos’.

¿Y Eduardo Rodríguez?

Recordemos que Eduardo Rodríguez y Daniela Navarro iniciaron una relación luego de que el actor dejara claro que nunca tomó en serio a Ivonne Montero.

Él aseguró que deseaba convivir más con Daniela Navarro cuando ésta saliera del reality puesto que ya no tenía novia, pero ella confesó que Eduardo Rodríguez solo fue una aventura y no quería nada en serio.

Por lo que fans del reality de Telemundo esperan que Eduardo Rodríguez asista esta noche a la gala para ver su reacción al ver a su conquista besando a su amigo y compañero de equipo, Salvador Zerboni.